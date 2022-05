CD Projekt ocenia, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym

Pekabex miał w I kw. 12,6 mln zł zysku netto, mniej rdr o 10,8 proc.

Pekabex odnotował w I kw. 2022 roku 412,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost rdr o 67,5 proc. EBIT wzrósł w tym czasie o 5 proc. do 20 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 3,7 proc. do 26,8 mln zł. Zysk netto grupy spadł z kolei rdr o 10,8 proc. do 12,6 mln zł - podała spółka w raporcie.