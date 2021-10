CD Projekt napędził WIG20. Spadki na szerokim rynku

/ GPW

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie miała dwa oblicza. To wzrostowe dominowały wśród blue chipów napędzanych zwyżką notowań CD Projektu. Jednak wśród mniejszych i małych spółek przeważały spadki.

Tematem dnia, podobnie jak w poprzednich tygodniach, były inflacja i związane z nią podwyżki. Rumunia jako kolejny kraj naszego regionu podniosła stopy procentowe. Z kolei prezes PNGiG uznał kolejną podwyżkę cen gazu za nieuniknioną. W środę o pierwszej od niemal dekady podwyżce stóp procentowych będzie dywagować Rada Polityki Pieniężnej. Inflacja nie pozwala więc o sobie zapomnieć – dziś poznaliśmy dane o rekordowym wzroście inflacji producenckiej w strefie euro.

Dla inwestorów są to informacje, które dyskontowane są już od dłuższego czasu. We wtorek znów napędziły one akcje banków, dla których wyższa inflacja oznacza wyższe stopy procentowe i w konsekwencji wyższy wynik odsetkowy. Indeks WIG-Banki urósł o 1,5% i osiągnął najwyższą wartość od lutego 2018 roku. Akcje Pekao zyskały ponad 1%, PKO BP 1,4%, a Santander Polska 2,7%. Bankom nie przeszkodziła nawet informacja, że w 2022 roku zapłacą znacząco wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Ale to zwyżkujące o 5,4% walory CD Projektu były dziś najzieleńszym elementem WIG-u 20. Producentowi „Wiedźmina” przysłużyły się doniesienia o spotkaniu z twórcą rysunków do serii komiksowej Thorgal. Informacja ta zamieszczona na twitterowym profilu „Redów” . Rozbudziło to spekulacje, że Thorgal może być kolejnym bohaterem gier giełdowej spółki. Czerwoną latarnią w gronie blue chipów były papiery Mercatora, które przeceniono o 2,8%, do najniższego poziomu od lipca ubiegłego roku.

Mimo to, WIG20 urósł o 1,14% i finiszując z wynikiem 2 364,72 punktów, okazał się najmocniejszym z głównych indeksów GPW. Nieco w tyle został mWIG40, który zyskał 0,62%. Wśród średnich spółek prym wiodły firmy z sektora finansowego: Kruk (+3,6%), Bank Śląski (+1,9%), Alior (2,7%) i Millennium (2%).

Wyraźnie słabiej spisał się sWIG80, który odnotował kosmetyczny wzrost o 0,14%. W tym gronie wybijały się walory Serinusa, które poszły w górę o ponad 30%. Tej zwyżce nie towarzyszyły nowe informacje w kanale ESPI. Być może inwestorzy po prostu powiązali spółkę z gazową hossą szalejącą w Europie i USA.

Neutralny wynik sWIG-u nie zmienia faktu, że na rynku głównym GPW walorów zniżkujących było nieco więcej niż zwyżkujących. Sam WIG odnotował dziś wzrost o 0,95% przy całkiem przyzwoitych obrotach na poziomie 1,2 mld złotych.

KK