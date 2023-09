CD Projekt może pozytywnie zaskoczyć sprzedażą dodatku do gry "Cyberpunk 2077" o podtytule "Widmo wolności", na co może mieć wpływ relatywnie niska cena gry oraz zainteresowanie graczy. Dotychczasowe recenzje dają dobre oceny tytułowi - poinformował PAP Biznes, analityk BM mBanku, Piotr Poniatowski.

"Analitycy zakładają wskaźnik konwersji na poziomie ok. 15-20 proc., jednak sprzedaż dodatku może pozytywnie zaskoczyć rynek. Dane z poprzedniego weekendu wskazują, że gracze nadal są mocno zainteresowani tytułem" - powiedział PAP Biznes, analityk Biura Maklerskiego mBanku, Piotr Poniatowski.

Wskaźnik konwersji w tym przypadku, to gracze, którzy kupili podstawową wersję gry, a teraz zakupią dodatek. "Widmo Wolności" zostanie wydane tylko na obecnej generacji konsol i PC.

Analityk ocenia również, że niska cena gry może wesprzeć sprzedaż dodatku. Cena "Widma wolności" na polskim rynku wynosi 99 zł.

"Co istotne, Cyberpunk 2077 rywalizuje z największymi tytułami na rynku, a przez swoją niską cenę wydaje się on atrakcyjniejszy od konkurencji – dodatek +Widmo wolności+ został wyceniony na 30 USD w porównaniu do +pełnoprawnych+ tytułów kosztujących ok. 70 USD. Oczywiście sam dodatek nie zapewni tyle godzin rozgrywki co +Baldur's Gate 3+ (producenci gry wskazywali, że przejście Baldur's Gate 3 zajmuje od 75-100 godzin - przyp. PAP), ale w odczuciu graczy stosunek ceny do jakości wydaje się być bardzo okazjonalny. Dobra sprzedaż na Steam potwierdza to" - powiedział Poniatowski.

"Dotychczasowe recenzje dziennikarzy branżowych są bardzo pozytywne, jednak należy pamiętać, że w grudniu 2020 r. również były. Najważniejsze będą oceny graczy, bo koniec końców to oni kupują tytuł" - dodał analityk.

"Widmo wolności", to ostatni projekt CD Projektu, przed przystąpieniem do realizacji nowego harmonogramu produkcyjnego z grami zarówno z świata wiedźmińskiego (projekty: Polaris, Syriusz i Canis Majoris), cyberpunkowego (projekt Orion), jak również pracy nad własnym IP (projekt Hadar).

"Premiera dodatku będzie zamknięciem kolejnego etapu w historii CD Projektu. Dobra premiera "Widma wolności" powinna być dowodem, że spółka posiada dwie dobrze oceniane i co najważniejsze, dwie dobrze monetyzujące się franczyzy. Kolejna premiera będzie już ze świata wiedźmińskiego, zdecydowanie najmocniejszej marki studia. Należy też pamiętać, że spółka od ponad roku już w pełni pracuje nad nowym tytułem" - powiedział Poniatowski.

"W trakcie ostatniej konferencji finansowej przedstawiciele spółki informowali, że zespół projektowy Polarisa (nowej sagi wiedźmińskiej) liczy już ponad 200 osób, a po premierze dodatku do Cyberpunk istotna część pracowników pracująca nad nim zasili zespół Wiedźmina" - dodał.

