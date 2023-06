CD Projekt liderem spadków w WIG20. Elektrociepłownie wzrosły najwięcej na GPW

We wtorek, już z udziałem amerykańskich inwestorów, europejskie indeksy kontynuowały cofnięcie rozpoczęte dzień wcześniej. Nie inaczej było na GPW, gdzie CD Projekt został liderem przeceny w WIG20. Uwagę zwracały wzrosty elektrociepłowni Będzin i Kogeneracji.

fot. oris van Gennip / / Laif

W Chinach obniżono 1-roczną stopą oprocentowania kredytów bankowych dla firm do 3,55 proc. wobec wcześniejszych 3,65 proc., a 5-letnią stopę referencyjną kredytów hipotecznych na poziomie 4,20 proc. wobec 4,30 poprzednio. Chociaż analitycy spodziewali się zakresu obniżek, to jednak Inwestorzy po cichu liczyli na większe cięcia i wsparcie gospodarki przez władze w Pekinie.

Poza tym kalendarz makro nie obfitował w ważniejsze wydarzenia, a rynki azjatyckie i europejskie akcji notowane były pod kreską, do których dołączyła wracająca po długim weekendzie Wall Street. Wygląda na to, że indeksy po ostatnich zwyżkach póki co nie mają siły do dalszych wzrostów i w naturalny sposób się cofają. Jednak na razie wygląda to na tylko korekcyjny ton o organicznym zakresie.

WIG20 spadł we wtorek o 0,82 proc., WIG był niżej o 0,7 proc. Z kolei mWIG40 zniżkował o 0,3 proc. a sWIG80 o 0,57 proc. Obroty wyniosły tylko 855 mln zł, z czego 714 mln dotyczyło WIG20.

Mimo powrotu Amerykanów do handlu ostatnie dwie sesje sygnalizują zbliżający okres wakacyjnej flauty na rynkach. Za nami też rozliczenie czerwcowej serii kontraktów, a więc przed nami prawdopodobnie mniejsza zmienność i mniejsze emocje na indeksach bazowych. Co nie znaczy, że tak będzie na pojedynczych spółkach. Lipiec 2020 r. pokazał jak dużo może się dziać na GPW także w czasie wakacji.

W bieżącym tygodniu uwagę mogą zwracać jeszcze wystąpienia bankierów centralnych na czele z Powellem oraz decyzje innych narodowych banków w Anglii, Szwajcarii czy Turcji.

Wracając do wtorkowego rozdania na GPW, w ujęciu sektorowym statystyka była po stronie podaży, która ściągnęła w dół notowania 10 z 14 indeksów branżowych. Najwięcej straciły gry (-4,47 proc.) oraz odzież (-3,1 proc.). Zyskały tylko moto (1,4 proc.), spółki spożywcze (0,59 proc.), paliwa (0,59 proc.) oraz media – poniżej 0,1 proc.

W WIG20 liderem przeceny był tym razem kurs CD Projektu (-5,88 proc.). W rejestrze KNF dot. krótkiej sprzedaży widoczne jest dalsze redukowanie pozycji przez Point72 Asset Management (obecnie 0,76 proc.), ale spadki grają jeszcze trzy inne fundusze, które nie zdecydowały się zejść poniżej progu (0,5 proc.), wymagającego bieżącego raportowania.

W kontekście najbliższej premiery DLC do „Cyberpunku2077” spółki pt. „Widmo Wolności”, odpowiedzialny za tworzenie poziomów w grze Paweł Sasko powiedział, że CD Projekt poprawił szereg systemów i rozbudował sztuczną inteligencję. Część zmian zostanie zawarta w ostatecznej aktualizacji dla podstawowej wersji gry.

Mocniej zniżkowały akcje LPP (-3,41 proc.) oraz KGHM (-2,13 proc.). Miedziowa spółka zdecydowała w sprawie opracowania studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej, czyli inwestycji za ok. 1 mld zł. Sytuacja w gospodarce Chin jako największego konsumenta metali przemysłowych ma jednak kluczowe znaczenia, chociaż ceny we wtorek lekko odbiły po lepszy danych z amerykańskiego rynku nieruchomości (więcej od oczekiwań rozpoczętych budów, więcej wydanych pozwoleń).

Warto zwrócić uwagę na kurs Grupy Kęty (-0,82 proc.), która szacuje, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d. w drugim kwartale 2023 r. wyniesie 145 mln zł, co oznacza spadek o 41 proc.

Słabszy dzień dla wielkich banków, z których najwięcej oddały Pekao (-1,22 proc.) i PKO (-1,09 proc.).

Odbił natomiast kurs JSW (-1,12 proc.) i do góry poszedł kurs Kruka (0,31 proc.), którego walne zgromadzenie zdecydowało we wtorek o wypłacie 15 zł dywidendy na akcję. Mimo zniżkujących o ponad 1,5 proc. cen ropy w kontekście obaw o popyt z Chin, na plusie znalazł się kurs PKN Orlen (0,57 proc.), który wraz ze wzrostem Dino (0,41 proc.) i Allegro (0,15 proc.) pełniły rolę głównej przeciwwagi dla podażowej strony portfela.

Na szerokim rynku warto zwrócić uweagę na Vigo Photonics (-13,64 proc.), który reagowała na nieoficjalne informacje, podane m.in. przez „Puls Biznesu”, że największy akcjonariusz spółki szuka chętnych na część pakietu swoich akcji.

Na Magna Polonia (-9,24 proc.) inwestorzy dalej sprzedawali fakty, czyli realizowali zyski z rajdu, jaki odbył się pod ugodę, a w jej ramach wypłatę ponad 190 mln zł na rzecz spółki przez Emitela.

Najwięcej z szerokiego rynku wzrosły akcje Elektrociepłowni Będzin (26,09 proc.) oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (15,41 proc.). W Będzinie nadal trwają zakupy insiderów, a poza tym spółka poinformowała o tym, że została zwolniona z poręczenia wekslowego. Z kolei w Kogeneracji, kontrolowanej przez PGE, doszło w poniedziałek do zmiany prezesa. Poprzedni zrezygnował ze stanowiska. Powody miały być osobiste, a kurs po okresie konsolidacji wybił się mocno w górę, więc trudno znaleźć uzasadnienie, takiej reakcji.