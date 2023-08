CD Projekt i CI Games zaprezentowały swoje gry podczas otwarcia targów gamescom

Podczas wydarzenia otwierającego targi gamescom w Kolonii w Niemczech CD Projekt zaprezentował video ze zmianami, które wprowadzi "Cyberpunk 2027: Widmo Wolności" i potwierdził aktualizację dla podstawowej wersji. CI Games pokazał trailer fabularny do "Lords of The Fallen".

fot. sezer66 / / Shutterstock

CD Projekt zaprezentował krótki zapis z rozgrywki, w którym pokazał zmiany, jakie zostały wprowadzone do gry, m. in. nowe bronie, samochody czy system policji.

Projektantka rozgrywki w studiu CD Projekt Red, Yulia Pryimak, poinformowała, że wiele ze zmian zaprezentowanych w klipie trafi również do podstawowej wersji "Cyberpunk 2027" w postaci aktualizacji. "Upadate 2.0" ma trafić na obecną generację konsol (PlayStation 5 i Xbox Series X i X) oraz na komputery osobiste.

Gra "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" będzie miała premierę 26 września. W tytule zagrają Keanu Reeves i Idris Elba. Dodatek do gry określany jest jako triler szpiegowski.

CI Games podczas wydarzenia otwierającego targi gamescom w Kolonii w Niemczech pokazał trailer fabularny do gry "Lords of The Fallen", który wprowadza do świata tytułu. Remake gry z 2014 roku będzie miał premierę 13 października. Gra dostępna będzie w trzech wersjach: Standard, Deluxe oraz Kolekcjonerskiej. Dla wersji Standard cena wyniesie 69,99 USD, Deluxe 79,99 USD, a dla Kolekcjonerskiej 249,99 USD. Tytuł ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

People Can Fly podczas pre-show przed otwarciem targów pokazały trailer "Bulletstorm VR". PCF Group wyznaczył datę premiery gry na 14 grudnia 2023 roku. W dniu premiery gra zostanie udostępniona w Meta Oculus Store, Sony PlayStation Store oraz na platformie Steam.

Spółka Fallen Leaf zaprezentowała trailer gry "Fort Solis", która miała swoją premierę we wtorek na konsoli PlayStation i PC.

W obsadzie aktorskiej gry znajdują się m.in. Roger Clark, znany z głównej roli w grze "Red Dead Redemption 2" i Troy Baker znany z głównej roli w grze "The Last of Us".

Spółka na przełomie 2023 i 2024 roku chce zadebiutować na rynku NewConnect.

Gamescom to targi gier video, które odbywają się od 2009 w Kolonii w Niemczech i są jedną z najważniejszych imprez branżowych na świecie. Tegoroczna edycja potrwa do 27 sierpnia.(PAP Biznes)

mcb/ pr/