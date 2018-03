CD Projekt: dodatek do "Gwinta" w 2018 r.

CD Projekt planuje w tym roku wyjście gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" z wersji beta i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - "Wojny Krwi", poinformował prezes Adam Kiciński.

- "Gwint" w niecały rok od rozpoczęcia publicznej bety jest zbalansowany, oferuje blisko 500 kart i jest dostępny w 10 wersjach językowych, w tym w wersji chińskiej. To dopiero początek. Chcemy, aby w kolejnych miesiącach nasza karcianka jeszcze częściej i mocniej była obecna w świadomości graczy. Uruchomiliśmy zespół live operations, odpowiadający za regularne organizowanie wydarzeń wewnątrz gry. Sama gra też jest i będzie rozbudowywana - napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.

"Niedawno wprowadziliśmy drugi tryb rozgrywki - Arenę, a w kolejnych miesiącach będziemy dodawać kolejne karty i animować społeczność graczy. Na 2018 r. planujemy wyjście z bety i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - "Wojny Krwi" - poprzedzone dedykowaną kampanią marketingową" - dodał prezes.

"Prace nad naszym flagowym projektem - "Cyberpunkiem 2077" - idą zgodnie z harmonogramem. Pod koniec ubiegłego roku osiągnęliśmy istotny milestone produkcyjny" - napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.

Na koniec 2017 r. grupa kapitałowa CD Projekt zatrudniała 743 osoby, tj. o 24% więcej niż rok wcześniej. 79% z nich składało się na zespół segmentu CD Projekt RED, pozostałe 21% GOG.com, podano w raporcie.

"67% zatrudnionych w grupie kapitałowej CD Projekt to deweloperzy zajmujący się produkcją gier CD Projekt RED - "Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej" i "Cyberpunk 2077" oraz deweloperzy segmentu GOG.com odpowiedzialni m.in. za rozwój strony GOG.com i aplikacji GOG Galaxy. 33% zespołu to osoby nie związane bezpośrednio z produkcją gier i serwisów grupy. To, co wyróżnia CD Projekt RED na tle innych twórców gier to liczny wewnętrzny dział marketingu. Zespół ten na koniec 2017 r. liczył łącznie 60 osób" - wymieniono w raporcie.

"Saldo nakładów poniesionych na koniec 2017 roku wyniosło 142 486 tys. zł i wzrosło o 80 475 tys. zł na przestrzeni roku 2017. Wzrost wynika głównie z nakładów na produkcję gier "Cyberpunk 2077" oraz "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu CD Projekt RED wyniosło 135 210 tys. zł, zaś saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu GOG.com wyniosło 7 276 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.