CD Projekt chwali się wynikami. Najlepszy kwartał bez dużej premiery

Największy polski producent gier pokazał wyniki za 2022 r. Powrót zainteresowania „Cyberpunkiem 2077” i wydanie tytułu „Wiedźmin: Dziki Gon” na najnowsze konsole wsparły przychody pod koniec roku. Czwarty kwartał okazał się najlepszy z tych, w których spółka nie wypuszczała nowych tytułów. Na konferencji wynikowej zarząd poinformował, że zacznie kampanię marketingową „Cyberpunk 2077: Widmo Wolności” w czerwcu 2023 r.

Po bardzo dobrym trzecim kwartale 2022 r., czwarty w wykonaniu CD Projektu był jeszcze lepszy za sprawą sporego zainteresowania „Cyberpunkiem 2077” oraz premierą wydawnictwa „Wiedźmin: Dziki Gon – Edycja Kompletna” na PS5 i Xbox Series X/S. Ciążył natomiast odpis związany z falstartem projektu „Sirius”, ale nie aż tak by wyniki rozminęły się z prognozami analityków.

Przychody w IV kwartale wyniosły 329,2 mln zł i były o 20,5 proc. większe rdr. oraz o 34,1 proc. większe kdk. Zysk EBITDA wyniósł 165,4 mln zł i był wyższy o 41,7 proc. rdr i 11,1 proc. kdk. Zysk netto jednostki dominującej zamknął się kwotą 134,6 mln zł i był wyższy o 53,7 proc. rdr. Był to najlepszy kwartał CD Projektu, biorąc pod uwagę kwartały bez premier nowych gier.

W całym 2022 r. przychody Grupy Kapitałowej CD Projekt wyniosły 952,6 mln zł i były wyższe o 7,3 proc. rdr. EBITDA była wyższa 46,7 proc. i wzrosła do 496,3 mln zł, a zysk netto wzrósł aż o 66,1 proc. do 347 mln zł. Był to więc drugi najlepszy w historii rok pod względem wyników finansowych i pierwszy z tych, w których nie było dużej premiery.

W 2022 r. CD Projekt intensywnie pracował nad Cyberpunkiem 2077, czego efektem były kolejne aktualizacje i edycja gry na najnowszą generację konsol. Ważnym wydarzeniem była pozytywnie przyjęta premiera serialu anime Cyberpunk: Edgerunners na Netfliksie. Sprawiła ona, że do gry dołączyło wielu nowych graczy, ale też i tych, którzy już wcześniej odwiedzili Night City.

„Popularność serialu oraz pozytywny odbiór wydanej tydzień przed jego premierą aktualizacji wymiernie wpłynęły na sprzedaż Cyberpunka oraz sentyment wokół gry, na co wskazują oceny graczy. To wyraźny znak, że zwiększanie zaangażowania w ramach naszych marek i poszerzanie ich zasięgu to słusznie obrany kierunek rozwoju. Kolejnym ważnym wydarzeniem wspierającym Cyberpunka będzie wydanie w tym roku dużego dodatku Widmo Wolności” – powiedział Adam Kiciński, prezes zarządu CD Projekt.

Najwięcej przychodów CD Projekt wygenerował Cyberpunk 2077

Za największą część przychodów segmentu spółki w 2022 r. odpowiadał Cyberpunk 2077, którego sprzedaż w omawianym okresie wygenerowała o ponad 18 proc. wyższe przychody niż w 2021 r. W 2022 r. 94 proc. sprzedanych egzemplarzy Cyberpunka 2077 pochodziło ze sprzedaży cyfrowej. Podobnie jak w ubiegłych latach, największy udział w sprzedaży Cyberpunka 2077 w 2022 r. miała wersja gry na PC.

„Dzięki solidnej sprzedaży Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 nasze skonsolidowane przychody wyniosły 953 mln zł, a zysk netto przekroczył 347 mln zł. Dużą jego część - ponad 200 mln zł - przeznaczyliśmy na wydatki na inwestycje w rozwój naszych przyszłych produkcji” – powiedział Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Według aktualizacji strategii w planie wydawniczym CD Projektu znajdują się ze świata Wiedźmina „Sirius”, „Canis Majoris” i zupełnie nowa trylogia. Ponadto wkrótce oczekiwany jest dodatek do „Cyberpunka 2077”, czyli „Widmo Wolności” oraz w planach jest projekt „Orion” z tego uniwersum, a także nowe IP pod tytułem „Hadar”. Według ekspertów pierwsza premiera dużej gry kat. AAA z wiedźmińskiej sagi pod tytułem „Polaris 1” może odbyć się w 2026 r. W 2023 r. oczekuje się premiery wspomnianego płatnego dodatku do „Cyberpunku2077”.

W ostatnim czasie CD Projekt poinformował, że dotychczasowe prace nad projektem „Sirius” prowadzone przez amerykańskie studio The Molasses Flood, zostały ujęte jako odpis w wynikach IV kwartału 2022 r. i I kwartału bieżącego roku. W sumie mowa o kwocie blisko 43 mln zł, spisanych na straty w kontekście projektu, który nie wiadomo czy będzie kontynuowany.

CD Projekt nie posiada sformalizowanej polityki dywidendowej. Spółka dąży do posiadania wystarczających zasobów kapitału obrotowego, aby prowadzić i rozwijać działalność biznesową. W przypadku zabezpieczenia wskazanych celów i zapewnienia Spółce odpowiedniej wysokości środków finansowych, władze Spółki rozważą podział wypracowanego wyniku lub jego części pomiędzy akcjonariuszy - informuje raport.

Burzliwa historia kursu akcji gamingowej spółki

Kurs CD Projektu jesienią zeszłego roku odbił z okolic 77 zł do ponad 153 zł w listopadzie. Zanotował dzięki temu blisko 100-proc. wzrost ceny w zaledwie 2 miesiące. Od tego czasu cena akcji konsolidowała się w wokół 130 zł, który to poziom wybiła dołem po informacjach o odpisach na projekt „Sirius” i nowej, niższych rekomendacji, od HSBC z ceną docelową na poziomie 92 zł za akcję.

Cały 2022 r., mimo odbicia kursu pod jego koniec był mocno podażowy dla ceny akcji CD Projektu. Potaniały one o blisko 137 zł, czyli ponad 32 proc. i były czwartymi najgorszymi pod względem stopy zwrotu w WIG20 w ubiegłym roku. Spółka była i jest nadal też chętnym obiektem grania na spadki przez zagraniczne fundusze. Obecnie oficjalną pozycję krótką według rejestru KNF posiadają trzy fundusze z łączną pozycją 3,31 proc. akcji netto.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy CD Projekt w czwartym kwartale 2022 roku, ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz do wyników z poprzednich okresów. Dane w mln zł.