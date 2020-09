CD Projekt wprowadza sześciodniowy tydzień pracy. "Cyberpunk 2077" coraz bliżej

fot. Kacper Pempel / Reuters

Studio CD Projekt Red wprowadza sześciodniowy tydzień pracy. Producent gier jest na ostatniej prostej przed premierą „Cyberpunka 2077”.

Lotem błyskawicy światowe media – nie tylko branżowe, ale i finansowe – obiegł e-mail wysłany przez Adama Badowskiego, szefa studia CD Projekt Red, do podległych mu pracowników. Jak wynika z jego treści, największy polski producent gier zachęca swój zespół do wzmożonego wysiłku tuż przed premierą oczekiwanej od lat gry „Cyberpunk 2077” (19 listopada 2020 r.).

- Te 6 tygodni to nasz ostatni sprint w projekcie, nad którym spędziliśmy sporą część naszego życia. To coś, o co szczerze dbamy. Większość naszego zespołu rozumie ten wysiłek, szczególnie w związku z tym, że wysłaliśmy grę do certyfikacji, a każdy dzień w widoczny sposób przybliża nas do gry, z której chcemy być dumni. To jedna z najtrudniejszych decyzji, którą musiałem podjąć, jednak wszyscy będą dobrze wynagrodzeni za dodatkowe godziny poświęcone na pracę. Podobnie jak w ostatnich latach, 10 proc. rocznego zysku spółki za 2020 r. będzie rozdysponowane między członków ze społu – napisał Badowski.

W przeszłości temat „crunchu”, czyli wzmożonego wysiłku na finiszu projektu budził duże kontrowersje w branży gamingowej. Za stosowanie takich praktyk krytykowany był też CD Projekt. Jak podkreśla Bloomberg, w ubiegłym roku Marcin Iwiński z CD Projektu zapowiedział, że spółka zamierza odstąpić od tego typu praktyk. Cytowany powyżej email do pracowników pokazuje, że tak się jednak nie stało, co przyznaje sama spółka.

Premiera gry „Cyberpunk 2077” – pierwszej dużej gry CD Projektu od wydanego 5 lat temu „Wiedźmina 3” – pierwotnie zaplanowana była na 16 kwietnia 2020 r. Następnie termin został przesunięty na 17 września, a jeszcze później na 19 listopada.

Termin wydania gry zbiegnie się z globalną premierą nowych konsol do gier: PlayStation 5 od Sony oraz Xbox Series S/X autorstwa Microsoftu. „Cyberpunk 2077” dostępny będzie na obie te platformy, jak również na komputery osobiste oraz poprzednią generację konsol (PS4, Xbox One).

Po 14:20 akcje CD Projektu taniały o 2,34 proc. przy najwyższych obrotach na rynku (111 mln zł).

MZ