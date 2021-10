CD Pojekt kupi amerykańskie studio deweloperskie The Molasses Flood

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

CD Projekt zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą kupna 60 proc. amerykańskiej spółki deweloperskiej The Molasses Flood, znanej z gier survivalowych "The Flame in the Flood" oraz "Drake Hollow" - poinformował CD Projekt w komunikacie.

Powstałe w 2014 roku bostońskie studio prowadzone jest przez weteranów branży gier. Spółka będzie blisko współpracować ze studiem CD Projekt RED, ale zachowa pełną autonomię. Studio będzie pracować nad swoim własnym projektem opartym o jedno z IP CD PROJEKT.

Nabycie The Molasses Flood nastąpi przez podmiot bezpośrednio zależny od CD Projekt, tj. spółkę CD Projekt Inc. z siedzibą w amerykańskim Venice.

Zawarta umowa inwestycyjna zawiera harmonogram transakcji prowadzącej do nabycia pozostałej części studia i włączenia osób w nim zatrudnionych w struktury grupy kapitałowej CD Projekt. Harmonograam nie został podany w komunikacie, podobnie jak cena tej transakcji.

"Wraz z zakończeniem procesu negocjacyjnego i podpisaniem umowy inwestycyjnej, zarząd spółki podjął czynności zmierzające do dokapitalizowania spółki CD Projekt Inc. w celu realizacji pierwszego etapu procesu nabycia The Molasses Flood" - podano w komunikacie CD Projekt. (PAP Biznes)

pr/ mfm/