Idą zmiany dla kredytobiorców - nowa dyrektywa na ostatniej prostej. Oto najważniejsze z nich

50 000 zł na koncie oszczędnościowym? W miesiąc można zarobić do 275 zł Najlepsza stawka na koncie oszczędnościowym to obecnie 8 proc. w skali roku. Jest to oferta promocyjna dla posiadaczy konta. Na dwóch kolejnych miejscach tabeli znajdują się oferty ze stawkami dużo niższymi – 7 i 6,50 proc. w skali roku.