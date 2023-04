CCC złoży inwestorom oferty objęcia łącznie 14 mln akcji nowej emisji

Backlog Pekabeksu wynosił na koniec grudnia ok. 1,126 mld zł Na koniec grudnia 2022 r. portfel zamówień grupy Pekabex wynosił ok. 1,126 mld zł, w tym wartość zamówień do realizacji w 2023 r. wynosiła 1,04 mld zł - podała spółka w raporcie.