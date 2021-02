CCC z optymizmem patrzy w przyszłość. Spółka zakłada wzrost sprzedaż i dobre wyniki

fot. Alexa_Space / Shutterstock

Grupa CCC zakłada w scenariuszu bazowym dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2021/22 roku i powrót do wyników z 2019 r., ale widzi szanse na przebicie tych założeń. Spółka planuje zainwestować 250-300 mln zł. Widzi potencjał do wyższej dynamiki e-commerce niż średnia w branży - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski.

"Mocno pracowaliśmy nad sprawnością operacyjną spółki, począwszy od dostawców, po relacje z klientem czy nowe technologie. Na tym fundamencie będziemy budować wyniki w 2021 roku i w kolejnych latach. Zakładamy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2021/22 roku i powrót do wyników z 2019 r. To scenariusz bazowy, który chcemy zrealizować, jednocześnie widzimy szanse na jego przebicie" - powiedział PAP Biznes prezes Czyczerski.

"Będziemy chcieli przychodami z metra kwadratowego wrócić w okolice poziomów z 2019 roku. To są wyjściowe założenia, nasze ambicje są oczywiście wyższe. Myślimy jednak scenariuszowo. Jeśli tylko sytuacja pozwoli, nie będzie kolejnych lockdownów, to w kanale detalicznym jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej" - dodał.

Jak poinformował, spółka może nadal dynamicznie rosnąć w kanale e-commerce i notować wzrosty wyższe niż rynek.

"W e-commerce, przy tym jak rozwija się ten kanał przy otwartych sklepach stacjonarnych, jakie mamy plany rozwoju na ten rok (20 nowych platform), wciąż mamy paliwo, by utrzymywać przez najbliższe dwa lata wysokie dynamiki segmentu online. W naszym przypadku bardzo dobra sprzedaż nie wynika tylko z przesunięcia ruchu do internetu w czasie pandemii, my na e-commerce postawiliśmy mocno już kilka lat temu, a teraz wyciągamy korzyści z działań, decyzji i inwestycji podejmowanych wcześniej. Właśnie dlatego widzimy potencjał, by utrzymywać dynamiki wyższe niż średnia dla branży" - powiedział Czyczerski.

E-commerce jest najważniejszym obszarem, który grupa CCC chce rozwijać.

"Jesteśmy dobrze przygotowani i zaawansowani pod względem technologii, ale i siły zespołów. Co roku będziemy dodawać kolejne rozwiązania i kolejne rynki dla poszczególnych szyldów e-commerce. W tym roku w planach jest m.in. uruchomienie Modivo w Słowenii, wejście internetowego CCC do Grecji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, na Ukrainę. Na nowe cztery rynki wejdzie także DeeZee. Rozwijamy też sprzedaż produktów CCC na platformach marketplace w kilku krajach" - powiedział prezes CCC.

Grupa skupia się, by spółka eobuwie rozwijała się zgodnie z planem. Cel 230-250 mln zł EBITDA w tym roku jest do osiągnięcia.

"Luty rozpoczął się bardzo dobrze, powyżej naszych oczekiwań. Widząc bieżące wyniki, czujemy się komfortowo ze wskazywanym wcześniej celem 230-250 mln zł EBITDA w tym roku. Wyniki eobuwia i Modivo znacznie przekraczają dynamiki notowane przez rynek i wciąż widzimy potencjał na dalsze zwiększanie udziałów rynkowych" - powiedział prezes.

W segmencie detalicznym CCC stawia na rozwój omnichannel i zwiększenie poziomu cyfryzacji sklepów, np. poprzez zwiększenie dostępności tabletów w salonach.

"Spinamy sklepy i e-commerce w jedną całość - sprzedażowo i logistycznie. Transformujemy też sieć stacjonarną, zamieniając większe sklepy na docelowy format 500-600 m kw." - powiedział Czyczerski.

Grupa zdecydowała o zamknięciu stacjonarnej sieci salonów Gino Rossi.

"Będziemy kontynuowali finalizowanie procesu transformacji sprzedaży detalicznej Gino Rossi z butikowych sklepów, w kierunku sprzedaży w kanałach cyfrowych CCC i eobuwia oraz w sklepach stacjonarnych CCC. Proces ten rozpoczęliśmy w momencie włączenia marki do naszej grupy i jest on spójny ze strategią GO.22. Nie widzimy przyszłości dla działalności stacjonarnej butikowych sklepów, takiego monobrandowego formatu salonów" - powiedział prezes CCC.

"Znacząco powiększyliśmy ofertę Gino Rossi, poprawiliśmy kolekcje, przychody ze sprzedaży produktów tej marki w kanałach internetowych i w sklepach CCC bardzo dynamicznie rosną. Sprzedaż Gino Rossi na eobuwie. pl wzrosła rdr o 75 proc., a w 2020 roku była to 7. najpopularniejsza marka spośród ponad 500 dostępnych na platformie. Natomiast na ccc. eu sprzedaż Gino Rossi wynosi już ponad 10 proc. i dynamicznie rośnie – jej wolumen rdr wzrósł aż 13-krotnie" - dodał.

Grupa CCC planuje w tym roku wydać na inwestycje około 250-300 mln zł. Spółka zapowiadała wcześniej, że większość nakładów będzie przeznaczona na rozwój e-commerce.

"Jesteśmy w lepszej sytuacji finansowej niż rok temu, pomimo trzech lockdownów za nami. W trudnym czwartym kwartale udało się obniżyć zadłużenie netto w porównaniu do trzeciego kwartału. Przygotowujemy się na trudne czasy, mając nadzieję, że nie nadejdą" - powiedział Czyczerski.

Spółka pracuje nad refinansowaniem zadłużenia.

"Planujemy zakończenie prac w najbliższych miesiącach. Jestem spokojny o finał rozmów. Chcemy, by finansowanie miało długoterminowy charakter. Instytucje finansowe dostrzegają, że rozwiązaliśmy problemy przeszłości, a model biznesowy grupy się zmienił, opiera się na omnikanałowości i cyfryzacji sprzedaży oraz silnym produkcie" - powiedział prezes CCC.

W roku obrotowym 2020/21 (13-miesięcznym) przychody grupy CCC wyniosły 5,6 mld zł, z czego 48 proc. stanowiła sprzedaż e-commerce (+71 proc. rdr). W porównaniu z rokiem 2019/20 spadek sprzedaży wyniósł 3 proc. W 2019 roku przychody grupy wynosiły ok. 5,4 mld zł, a marża brutto na sprzedaży 49 proc.

CCC bardzo zadowolone ze sprzedaży w lutym

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z lutowej sprzedaży. Wynika to przede wszystkim z dobrego zatowarowania i wysokiej jakości nowej wiosennej kolekcji SS21. Została ona bardzo dobrze odebrana i świetnie sprzedaje się na wysokich marżach we wszystkich kanałach sprzedaży. Sprzyjała nam również aura zimowa w pierwszej części miesiąca, która pozwoliła skorzystać z wyprzedażowej końcówki sezonu zimowego, nadrabiając w części utraconą przez lockdown sprzedaż. Co ważne, w lutym bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż zarówno w e-commerce, jak i w detalu. A trzeba pamiętać, że wciąż mamy zamknięte ok. 20 proc. sklepów, w tym w Czechach i na Słowacji" - powiedział PAP Biznes Marcin Czyczerski.

"Detal na otwartych rynkach pokazuje się z bardzo dobrej strony. Najmocniej wypadają Polska, Bułgaria, Austria i Słowenia, gdzie notujemy wysokie, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży porównywalnej. Z łącznej sprzedaży w detalu możemy być zadowoleni, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt zamkniętej części sklepów. Płyną do nas bardzo dobre sygnały co do odbioru kolekcji wiosennej ze wszystkich otwartych rynków. Jeśli chodzi o e-commerce, to pomimo przywrócenia sprzedaży stacjonarnej w wielu krajach, ten kanał wciąż utrzymuje wysokie dynamiki na poziomach, do których przyzwyczaił nas czwarty kwartał i styczeń" - dodał prezes.

Jak poinformował, przez pierwsze dni lutego zdecydowanie dominowała sprzedaż kolekcji zimowej, przy niespodziewanie wysokim udziale kolekcji wiosennej (sięgającym nawet 30 proc.).

"Co więcej, z dnia na dzień widzimy jak jej sprzedaż sukcesywnie wzrasta. W ostatnich dniach udział kolekcji wiosennej to już 70 proc. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, a sklepy zatowarowane na sezon, który właśnie się zaczął. Oceniam, że terminowość dostaw i alokacji jest najlepsza od pięciu lat, co w połączeniu z wysoką jakością oferty dobrze rokuje na sprzedaż kolekcji wiosennej" - powiedział Marcin Czyczerski.

W Polsce galerie handlowe zostały ponownie otwarte wraz z początkiem lutego po pięciu tygodniach lockdownu. Funkcjonują w nich wszystkie sklepy i punkty usługowe, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

"W Polsce, łącznie w obu kanałach, sprzedaż w lutym rośnie o kilkadziesiąt procent. Sam detal - o dość wysokie kilkadziesiąt procent. Dynamiki sprzedaży LFL są bardzo wyraźnie dodatnie, powyżej naszych oczekiwań, a e-commerce utrzymuje dalej dynamikę wzrostu, do której przyzwyczaił nas w ostatnich miesiącach. Oba kanały są bardzo silne, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem" - powiedział prezes CCC.

Jak poinformował prezes, udział e-commerce w całościowej sprzedaży grupy CCC w lutym to 60 proc.

"Prężnie rozwijają się wszystkie nasze szyldy e-commerce. Eobuwie i Modivo utrzymują dynamikę wzrostu, rosnąc w podobnym, a nawet nieco szybszym tempie, jak w czwartym kwartale. Udział Modivo w sprzedaży grupy eobuwie przekroczył już w ostatnich tygodniach 15 proc." - powiedział Czyczerski.

"DeeZee rośnie o ponad 150 proc., a w ostatnich dniach już blisko 45 proc. jej przychodów stanowią rynki zagraniczne. Świetnie rozwija się także sprzedaż odzieży tej marki. Natomiast nasz flagowy e-commerce CCC kolejny miesiąc z rzędu zwielokrotnia swoją skalę (rośnie trzy-czterokrotnie). Udział sprzedaży internetowej w samym tylko CCC sięga 16 proc. i to pomimo otwarcia sklepów" - dodał prezes.

Prezes CCC zastrzegł, że za wcześnie przesądzać, jak będzie wyglądać kwartał na bazie jednego miesiąca.

"Widzimy jednak, że wszystkie elementy na dzisiaj współgrają: silny e-commerce, dojrzały i stale rozwijany omnichannelowy model CCC, jakość produktu, relacja z klientem, jakość i siła głosu w naszej komunikacji marketingowej" - podsumował Marcin Czyczerski.

Anna Pełka