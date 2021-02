CCC zadowolone z pierwszego dnia handlu po ponownym otwarciu galerii

Wiceprezes JSW: Wzrost cen węgla koksowego wynikiem impulsu z Chin

Obserwowany na międzynarodowych rynkach wzrost cen węgla koksowego do ok. 160 USD za tonę to efekt impulsu płynącego z gospodarki chińskiej; również polityka Chin zdecyduje, na ile będzie to trwały wzrost – ocenia p.o. prezesa JSW wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych Artur Dyczko.