CCC pokazało szacunkowe wyniki za IV kw.

Grupa CCC szacuje, że w IV kw. roku obrotowego 2022/23 (listopad 2022 r. - styczeń 2023 r.), miała 86 mln zł zysku EBITDA, 47 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 57 mln zł straty operacyjnej - poinformowało CCC w komunikacie. Konsensus PAP Biznes przewidywał 112,3 mln zł zysku EBITDA i 39,1 mln zł straty EBIT.

/ CCC

Przychody grupy wzrosły w IV kwartale rdr o 19 proc. do 2,428 mld zł. Analitycy spodziewali się 2,442 mld zł przychodów.

Przed rokiem CCC miało 46 mln zł straty operacyjnej, a zysk EBITDA wynosił 97 mln zł. Skorygowana EBITDA wynosiła 47 mln zł.

Według szacunków spółki, marża brutto na sprzedaży w IV kwartale spadła o 3,7 pp. rdr do 42,8 proc.

Jak podano, utrzymany został wysoki udział e-commerce w przychodach grupy (56 proc.).

"Koncentrujemy się na oczekiwaniach klientów i doskonaleniu naszego modelu omnichannelowej sprzedaży, z wykorzystaniem monetyzacji wcześniej wdrożonych rozwiązań. Za nami bardzo wymagający rok, spodziewamy się, że taki może być również początek tego roku" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marcin Czyczerski.

"Widzimy jednak, że wiele uwarunkowań ekonomicznych, w których funkcjonujemy, normalizuje się w szybkim tempie, np. koszty w łańcuchu dostaw, kursy walut czy koszty nośników energii. Spadki zaufania konsumenckiego wyhamowały, a ostatnie trzy miesiące pokazują możliwą zmianę trendu. Zwalniająca inflacja i zatrzymanie wzrostu stóp procentowych daje nadzieję na stabilizację otoczenia makroekonomicznego" - dodał prezes.

Liczba sklepów Grupy CCC na koniec stycznia 2023 r. wynosiła 948 (w tym 819 sklepów CCC, 38 sklepów eobuwie i 91 sklepów HalfPrice), w porównaniu do 896 rok wcześniej.

W segmencie CCC sprzedaż w IV kwartale 2022/23 wyniosła 1,041 mld zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rdr przy utrzymaniu powierzchni handlowej na zbliżonym rdr poziomie i optymalizacji zapasów (-32 proc. rdr). Marża brutto CCC spadła o 6,6 pp. do 47,3 proc.

Sprzedaż online ccc. eu w IV kw. wzrosła o 81 proc. rdr i stanowiła 30 proc. udziałów w sprzedaży szyldu CCC (+10 pp. rdr).

Skorygowana marża EBITDA w CCC wyniosła 4,4 proc., czyli wzrosła o 3 pp. rdr.

Spółka podała, że w segmencie CCC koszty sprzedaży i administracji były niższe o 3 proc. rdr, mimo wzrostu sprzedaży i inflacyjnego otoczenia biznesowego.

Przychody HalfPrice w czwartym kwartale wzrosły o 148 proc. rdr do 285 mln zł, przy wzroście powierzchni handlowej rdr o 94 proc.

Marża brutto segmentu wzrosła rdr o 3,7 pp. do 43,6 proc. Rentowność EBITDA wyniosła 12,6 proc.

Na koniec stycznia sieć HalfPrice liczyła 91 sklepów. CCC poinformowało, że w czwartym kwartale otwarto siedem nowych salonów, a na 2023 r. planowana jest dalsza rozbudowa sieci.

"Jesteśmy obecni w 8 krajach, gdzie działa 91 sklepów stacjonarnych. Rok temu w Polsce uruchomiliśmy także sprzedaż online, która już dziś odpowiada za blisko 5 proc. przychodów. Kontynuujemy nasz rozwój, który dostosowujemy do aktualnej sytuacji na rynku handlu. Widzimy, że nasz pomysł na off-price się sprawdza i w 2023 roku chcemy sukcesywnie rozbudowywać sieć sprzedaży" - powiedział prezes HalfPrice Adam Holewa.

W IV kwartale Grupa Modivo wypracowała przychody o ok. 7 proc. wyższe rdr, na poziomie 1,104 mld zł. Sprzedaż eobuwie. pl spadła o ok. 2 proc. rdr do 781 mln zł. Natomiast obroty szyldu Modivo wzrosły o ok. 42 proc. rdr i wyniosły 323 mln zł.

Marża brutto grupy Modivo spadła o 3,2 pp. do 37,8 proc. Skorygowana marża EBITDA wyniosła -1,7 proc. wobec 6,1 proc. rok wcześniej.

Jak podano, spadek marży brutto w grupie Modivo wynikał z osłabienia siły zakupowej konsumenta, nadmiernego zatowarowania branży multibrand e-commerce, a w konsekwencji - agresywnej polityki cenowej i rabatowej konkurencji.

Koszty sprzedaży i administracji w grupie Modivo w IV kwartale wzrosły do 457 mln zł z 374 mln zł rok wcześniej.

"Za nami intensywny rok, który był wyzwaniem dla całego sektora e-commerce. Uwzględniając globalne trendy, istotnym priorytetem jest efektywność operacyjna. Kontynuujemy optymalizację kluczowych obszarów takich jak: logistyka, zwroty czy inwestycje w performance marketing. Jednocześnie wdrażamy projekty, w których widzimy przyszłość biznesu. Inwestujemy w rozwój sieci retail, uruchamiając kolejne sklepy stacjonarne w Polsce i za granicą (pierwszy sklep w Rumunii, drugi w Pradze) oraz testujemy koncept stref eobuwie .pl w sklepach CCC" – powiedział Damian Zapłata, prezes Grupy Modivo.

Jak podano, w 2023 r. Grupa Modivo realizować będzie plan podniesienia efektywności biznesowej, zakładający dalsze skalowanie biznesu, poprawę marż i ograniczenie kosztów.

Wyniki CCC w czwartym kwartale 2022/23 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr















Przychody 2428,0 2441,7 -0,6% 19,4% 0,2% 9109,0 20,4% EBITDA 86,0 112,3 -23,4% -11,3% -49,7% 527,6 -9,0% EBIT -57,0 -39,1 - - - -58,2 -















marża EBITDA 3,5% 4,6% -1,05 -1,23 -3,52 5,79% -1,87 marża EBIT -2,3% -1,6% -0,74 -0,08 -3,34 -0,64% -0,67

doa/ gor/