CCC szacuje zysk EBITDA w I kw. na 89 mln zł wobec konsensusu 77,8 mln zł

Grupa CCC wstępnie szacuje, że w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24 (luty-kwiecień 2023 r.), miała 89 mln zł zysku EBITDA, 77 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 74 mln zł straty operacyjnej - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes przewidywał 77,8 mln zł zysku EBITDA i 31,4 mln zł straty EBIT.

/ CCC

Przychody grupy wzrosły w I kwartale o 10 proc. rdr do 2,065 mld zł. Analitycy spodziewali się 2,118 mld zł przychodów.

Przed rokiem CCC miało 57 mln zł straty operacyjnej, a zysk EBITDA wynosił 89 mln zł. Skorygowana EBITDA wynosiła 121 mln zł.

Według szacunków spółki, marża brutto na sprzedaży w I kwartale spadła o 2,9 pp. rdr do 46,1 proc.

Jak podano, utrzymany został wysoki udział e-commerce w przychodach grupy (53 proc.), a dynamika kosztów była na poziomie tempa wzrostu przychodów.

"Zgodnie z przewidywaniami, w ostatnim kwartale mierzyliśmy się z licznymi wyzwaniami makroekonomicznymi (inflacja, wzrost cen energii i minimalnego wynagrodzenia, spadek płac realnych, etc.). Ponadto na rynek handlu znacząco wpłynęła też przedłużająca się zima i chłodna wiosna" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marcin Czyczerski.

Liczba sklepów Grupy CCC na koniec kwietnia 2023 r. wynosiła 960 (w tym 817 sklepów CCC, 42 sklepy eobuwie i 101 sklepów HalfPrice), w porównaniu do 914 rok wcześniej.

W segmencie CCC sprzedaż w I kwartale 2022/23 wyniosła 850 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr przy kontynuowanej optymalizacji zapasów (-27 proc. rdr). Marża brutto CCC spadła o 3,5 pp. do 53 proc.

Sprzedaż online ccc. eu w I kw. wzrosła o 39 proc. rdr i stanowiła 24 proc. udziału w sprzedaży szyldu CCC (+6 pp. rdr).

Skorygowana marża EBITDA w CCC wyniosła 8 proc., czyli wzrosła o 1,2 pp. rdr.

Spółka podała, że w segmencie CCC koszty sprzedaży i administracji były niższe o 4 proc. rdr, mimo wzrostu sprzedaży i inflacyjnego otoczenia biznesowego.

"W związku z przedłużającą się zimą w pierwszym kwartale 2023 r., w lutym w CCC utrzymywaliśmy wysoką dostępność kolekcji zimowej. Wyższy rdr udział tej kolekcji obniżył poziom kwartalnej marży brutto, ale jednocześnie wpłynął na bardzo dobrą odsprzedaż i strukturę zapasu. Presję na marżę kompensowaliśmy natomiast z nadwyżką kontynuowaną pracą nad efektywnością kosztową" - dodał Czyczerski.

Przychody HalfPrice w pierwszym kwartale wzrosły o 112 proc. rdr do 252 mln zł, przy wzroście powierzchni handlowej rdr o 60 proc. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzw. like-for-like) osiągnęła poziom o 26 proc. wyższy rdr.

Marża brutto segmentu spadła rdr o 5,3 pp. do 40,1 proc. Rentowność EBITDA wyniosła 3,6 proc.

Na koniec kwietnia sieć HalfPrice liczyła 101 sklepów oraz zadebiutowała na dziewiątym rynku – na Łotwie.

W I kwartale Grupa Modivo wypracowała przychody o ok. 11 proc. wyższe rdr, na poziomie 1,023 mld zł. Sprzedaż eobuwie. pl wzrosła o ok. 4 proc. rdr do 785 mln zł. Natomiast obroty szyldu Modivo wzrosły o ok. 47 proc. rdr i wyniosły 238 mln zł.

Marża brutto grupy Modivo spadła o 3,4 pp. do 38,8 proc. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 1,3 proc. wobec 6,8 proc. rok wcześniej.

Jak podano, spadek marży brutto w grupie Modivo wynikał z osłabienia siły zakupowej konsumenta, nadmiernego zatowarowania branży multibrand e-commerce, a w konsekwencji - agresywnej polityki cenowej i rabatowej konkurencji.

Koszty sprzedaży i administracji w grupie Modivo w I kwartale wzrosły do 409 mln zł z 343 mln zł rok wcześniej.

Jak podano, wzrost zapasów Grupy Modivo (+28 proc.) związany był głównie z dynamicznym rozwojem szyldu Modivo. Grupa rozpoczęła proces znaczącej optymalizacji rotacji i zapasu, który docelowo ma uwolnić w drugim półroczu 2023 r. ponad 300 mln zł.

Szacunkowe wyniki CCC w pierwszym kwartale 2022/23 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 2065,0 2117,7 -2,5% 9,7% -15,4% EBITDA 89,0 77,8 14,4% 0,0% -2,8% EBIT -74,0 -31,4 - - - marża EBITDA 4,3% 3,7% 0,64 -0,42 0,56 marża EBIT -3,6% -1,5% -2,11 -0,55 -1,53

(PAP Biznes)

doa/ ana/