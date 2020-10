CCC pokazało wyniki za III kw. 2020 roku

fot. Kristyna Henkeova / Shutterstock

Wynik EBITDA grupy CCC w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 176 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 8 mln zł wobec 16 mln zł zysku przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków CCC. Przychody grupy wzrosły o 4 proc. do 1,502 mld zł.

Marża brutto grupy na sprzedaży wyniosła 45,6 proc., co oznacza spadek o 1,8 p.p.

Jak podano, spadek marży brutto grupy CCC związany był z wyższą aktywnością promocyjną w kanale stacjonarnym. W kanale online marża brutto wzrosła o ponad 1 p.p. rdr.

Przychody sieci detalicznej spadły, według szacunków, o 13 proc. rdr do 878 mln zł.

Sprzedaż LFL w CCC spadła w trzecim kwartale o 16 proc., tymczasem w drugim kwartale spadek wynosił 48 proc. rdr. CCC tłumaczy poprawę LFL w ujęciu kdk poprawiającą się odwiedzalnością sklepów oraz wysoką konwersją i koszykiem zakupowym.

W kanale online wzrost przychodów wyniósł 60 proc., do 572 mln zł, udział online w sprzedaży grupy CCC był na poziomie 38 proc.

Grupa wskazała też na wysoki, 24 proc. udział sprzedaży kanałów online innych niż eobuwie. Udział ccc.eu w przychodach CCC Polska wyniósł 10 proc. (+3 p.p. kdk).

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne wzrosły o 4 proc., przy wzroście powierzchni handlowej rdr o 6 proc.

CCC szacuje, że przychody grupy eobuwie wzrosły w III kwartale o 51 proc. rdr do 523 mln zł. Udział Modivo w przychodach grupy eobuwie szacowany jest na 10 proc.

"W III kwartale utrzymujemy dobrą dynamikę przychodów i solidną rentowność. Rośnie także znaczenie rozwijanego przez nas sklepu online z modą premium Modivo. Kontrybucja Modivo do sprzedaży eobuwie wynosiła na koniec III kwartału 10 proc." - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes eobuwie.

Jak podano, najwyższy wzrost sprzedaży eobuwie zanotowało w perspektywicznym obszarze Europy południowej (+94 proc.), głównie za sprawą Grecji (+83 proc.) i Włoch (+200 proc.).

Marża brutto na sprzedaży eobuwia wzrosła w III kwartale o 1,1 p.p. do 42,8 proc. Szacowany EBIT wzrósł o 106 proc. rdr do 35 mln zł, a EBITDA wzrosła o 96 proc. do 47 mln zł.

CCC zakłada, że celem eobuwie na 2021 rok jest 230-250 mln zł EBITDA - podało CCC w raporcie półrocznym. Jak podano, analizowane jest m.in. pozyskanie dla eobuwia ok. 0,4-0,5 mld zł nowego kapitału od mniejszościowego inwestora, ale żadne decyzje nie zapadły.

"W ostatnich miesiącach istotny wpływ na rynek handlu obuwiem miała pandemia COVID-19. W ocenie emitenta, wśród potencjalnych długoterminowych skutków pandemii dla rynku handlu obuwiem można wskazać m. in. spodziewany szybszy wzrost penetracji online, czy większe zainteresowanie konsumentów produktami z niższych półek cenowych." - napisano w raporcie.

Grupa ocenia, że zmiana zachowań konsumenckich, w kierunku online, stwarza unikalną perspektywę przekładającą się na przyspieszenie wzrostu i zwiększenie udziałów rynkowych dla takich podmiotów jak eobuwie. pl.

"W związku z tym, w krótkiej perspektywie celem eobuwie. pl jest aktualnie osiągnięcie 230-250 mln zł EBITDA w 2021, a w horyzoncie roku 2023, przy założeniu odpowiedniego kapitału, celem jest potrojenie skali działalności eobuwie.pl (na poziomie przychodów w porównaniu do 2019), przy jednoczesnym przekroczeniu celów przychodowych i rentowności komunikowanych w strategii GO.22" - dodano.

Jak podano, CCC kontynuuje analizy i prace dotyczące zapewnienia na poziomie eobuwie. pl odpowiedniego przygotowania operacyjnego i finansowania, które umożliwią przyśpieszenie długoterminowego rozwoju tej spółki.

"Jednym z analizowanych rozwiązań jest pozyskanie dla eobuwie. pl nowego kapitału (około 0,4-0,5 mld zł) od mniejszościowego inwestora, który dodatkowo wspierałby eobuwie. pl w pełnym wykorzystaniu nowych szans rynkowych - przy czym na obecnym etapie żadne wiążące decyzje w zakresie struktury, czy wartości finansowania nie zostały podjęte" - podało CCC.

Grupa CCC opublikowała też raport finansowy za I półrocze 2020 r. Po sześciu miesiącach grupa miała 2,19 mld zł przychodów i 496,4 mln zł straty operacyjnej. Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła blisko 666 mln zł. Wyniki były pod wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym rezerw i odpisów na działalność w Szwajcarii i Niemczech.

Grupa poinformowała, że jej centralnym punktem zainteresowania pozostaje obecnie region Europy Środkowo-Wschodniej oraz segment e-commerce.

"Wyniki za II kwartał oraz wstępne dane za III kwartał pokazują, że skutecznie stabilizujemy sytuację finansową, skupiamy się na perspektywicznych projektach i wykorzystujemy możliwości rynkowe. Jesteśmy gotowi na nowy sezon jesień-zima, który trwa już w najlepsze. Mamy zabezpieczoną kolekcję i pracujemy nad uzyskaniem finansowania gwarantowanego przez BGK oraz dodatkowego finansowania z PFR, stanowiącego dla nas bufor bezpieczeństwa" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Karol Półtorak, wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii.

"Oczywiście monitorujemy też sytuację epidemiologiczną – opracowaliśmy szczegółowy plan działania dla kilku scenariuszy rozwoju pandemii. Prawdopodobieństwo drugiego zamrożenia gospodarki oceniamy jednak na dzisiaj jako niskie, ale jesteśmy przygotowani na niższy niż normalnie ruchw sklepach. Dokonujemy przeglądu dobrych praktyk z pierwszej fali pandemii i uzupełniamy je o nowe pomysły i inicjatywy" - dodał prezes CCC Marcin Czyczerski.

CCC podtrzymało w raporcie za I półrocze swoje założenia i cele strategiczne w perspektywie trzyletniej (do 2022 r.), pomimo spodziewanego istotnego odchylenia wyników 2020 r. od planowanych.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wynosiła 762 tys. m kw. (w tym KVAG 74 tys. m kw.).

Na koniec września 2020 roku grupa CCC była obecna w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1209 sklepach stacjonarnych (w tym 156 KVAG), a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 66 platform online w całej Europie: eobuwie. pl, ccc. eu, Modivo, DeeZee, Gino Rossi.

pel/