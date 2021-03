CCC powiększa zarząd. Powołano trzech nowych wiceprezesów

Pekao planuje w '24 wzrost ROE do ok.10 proc., chce pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów

Bank Pekao SA planuje, że w 2024 roku jego wskaźnik ROE wzrośnie do ok. 10 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do 42 proc. Bank chce w ciągu najbliższych czterech lat pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i rozwijać obecność na rynku e-commerce - poinformował bank w strategii na lata 2021-24.