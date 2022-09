CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych na rzecz głównego akcjonariusza

fot. Jaap Arriens / / ZUMA Press

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej zostanie skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.

Dariusz Miłek jest założycielem CCC, przez wiele lat był prezesem, a obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej obuwniczej spółki.

Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału podejmie walne zgromadzenie CCC, zwołane na 28 października. Walne zostało zwołane na żądanie spółki Ultro.

Zgodnie z projektem uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza, cena emisyjna akcji serii L byłaby ustalona na poziomie 35,16 zł za sztukę, tj. na poziomie aktualnej ceny rynkowej, rozumianej jako średnia z kursów zamknięcia sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 3 dni poprzedzających dzień zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki mającego podjąć uchwałę emmisyjną (to jest z dnia 7, 8 i 9 września 2022 r.)

Zarząd CCC w uzasadnieniu nowej emisji podał, że obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym wysoka inflacja (w szczególności w zakresie cen energii elektrycznej, gazu oraz transportu), a także podwyższony poziom stóp procentowych i związane z nim

rosnące koszty obsługi zadłużenia, istotnie wpływają zarówno na nastroje konsumentów, jak i na perspektywy wszystkich podmiotów z branży retail, w tym CCC, a przede wszystkim budują daleko posuniętą niepewność konsumencką i biznesową. Drastycznie utrudnione stało się pozyskanie finansowania, czy to dłużnego czy kapitałowego.

"Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji serii L na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia" - napisano w komunikacie.

W opinii zarządu, proponowana emisja akcji imiennych serii L z wyłączeniem prawa poboru pozwala pozyskać dodatkowy kapitał znaczniej szybciej i skuteczniej niż alternatywny proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. (PAP Biznes)

