CCC dostarczy zakupy w ciągu godziny w kolejnych 7 miastach

CCC dostarczy zamówione buty oraz torebki w ciągu 60 minut w kolejnych siedmiu miastach w Polsce. Łącznie z nowej opcji dostarczania zakupów online skorzystają mieszkańcy ośmiu aglomeracji.

Grupa CCC rozszerza opcję „dostawa tego samego dnia” o kolejne siedem miast. Pilotaż nowej oferty ruszył na początku listopada w Warszawie i "spotkał się z zainteresowaniem klientów" - podaje CCC. W związku z tym od 21 grudnia klienci polskiej sieci obuwniczej otrzymają zamówione buty, torebki oraz akcesoria w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia także w:

Poznaniu,

Łodzi,

Krakowie,

Katowicach,

Gdańsku,

Gdyni,

Wrocławiu.

Nowa usługa dostawy zakupów w ciągu godziny pojawia się na stronie internetowej podczas składania zamówienia, po wpisaniu kodu pocztowego przez zamawiającego. Klienci mieszkający na terenie ośmiu polskich miast skorzystają z nowej opcji. Po wybraniu dostawy tego samego dnia zamówienie zostaje przekazane do sklepu CCC w danym mieście, który realizuje nowy typ dostawy. Następnie kurier, który odbiera paczkę dostarcza ją pod wskazany adres. Cały proces od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia zakupów trwa do 60 minut. "Zamówienia, podobnie jak dotychczas, będą się odbywały w oparciu o towar dostępny w sklepach stacjonarnych" - informuje CCC.

– Buty online dostarczane do domu nawet w godzinę od kliknięcia ‘zamów’ są usługą, która stawia wyżej poprzeczkę i pozwala spełniać oczekiwania klienta z pogranicza świata online i offline. Łączy bowiem cyfrowy zakup i prawie natychmiastową możliwość otrzymania towaru. To innowacyjne rozwiązanie na rynku, nikt wcześniej nie proponował tak szybkiej dostawy produktów z segmentu mody – mówi Konrad Jezierski, dyrektor ds. rozwoju omnichannel w CCC.

