CCC dostarczy zakupy do domu w mniej niż 60 minut

fot. Artur Bogacki / Shutterstock

CCC uruchamia nową usługę „dostawa tego samego dnia”. Klienci otrzymają m.in. buty i torebki w ciągu 60 minut od złożenia zamówienia pod wskazany adres.

CCC przygotowało nową propozycję dla klientów na czas drugiej fali pandemii COVID-19. Osoby zamawiające m.in. obuwie oraz torebki czy plecaki otrzymają je maksymalnie w ciągu 60 minut od złożenia zamówienia. Rozwiązanie początkowo będzie dostępne w Warszawie jeszcze w listopadzie, a wkrótce usługa zostanie rozszerzona na inne aglomeracje miejskie, informuje CCC.

– Obuwie ma być dostarczane w ciągu w 60 minut lub nawet krócej od złożenia zamówienia. To innowacja na skalę rynku, nikt nie realizuje dziś zamówień w tak krótkim czasie pod same drzwi. Wyszliśmy z założenia, że skoro pizza może być przywożona do domu w kilkadziesiąt minut, to buty również. Na razie testujemy to rozwiązanie w Warszawie, ale docelowo jeśli usługa się przyjmie, chcemy wprowadzić ją we wszystkich większych aglomeracjach miejskich – mówi Konrad Jezierski, dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.

"Zamówienie ma być proste, a dostawa szybka. Tak w skrócie można opisać nową propozycję CCC. Klient podczas składania zamówienia online po wpisaniu kodu pocztowego widzi dostępne opcje dostawy" - czytamy na stronie CCC. Wśród możliwości dostawy klienci wpisujący adres w stolicy zobaczą opcję „dostawa tego samego dnia”. Po jej wybraniu zamówienie zostanie przekazane do przygotowania do sklepu CCC w centrum Warszawy, a kurier po otrzymaniu powiadomienia w specjalnej dedykowanej aplikacji o skompletowaniu przesyłki będzie je mógł odebrać i dostarczyć wprost do klienta.

– Będziemy dążyć do zwiększania sprawność tej usługi tak, aby w przyszłym roku dostarczać dużą część z tych przesyłek w ciągu 30-45 minut. Chcemy dać odczuć klientom, że mamy i doskonały produkt w świetniej cenie, jak i doskonałą, wiodąca na rynku obsługę. CCC jest #CzynneCalyCzas pomimo lockdownu – dodaje Karol Półtorak, wiceprezes CCC.

DF