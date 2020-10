Algorytm znajdzie buty. CCC wdraża inteligentną wyszukiwarkę

fot. Artur Bogacki / Shutterstock

Innowacja w CCC - sieć udostępniła nowy format wyszukiwarki. Klienci dodają zdjęcie produktu, którym są zainteresowani, a algorytm wyszukuje podobne towary w zasobach sklepu.

– Klient może teraz zrobić dowolne zdjęcie obuwia czy torebki i za pomocą wyszukiwarki obrazu zobaczyć najbardziej podobne produkty w ofercie CCC. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla klientów lubiących bawić się modą, szczególnie w dzisiejszych czasach gdy część inspiracji pochodzi z międzynarodowych kanałów i mediów społecznościowych, magazynów mody lub po prostu ze spaceru na ulicy – czytamy w komunikacie prasowym CCC.



Nowa wyszukiwarka produktów udostępniona została klientom w Polsce oraz na Węgrzech. CCC posiada spersonalizowaną wersję technologii wykorzystywanej w Google Lens opierającej się na analizie obrazu przy wykorzystaniu głębokich sieci neuronowych. Algorytm rozpoznaje liczbę obiektów na zdjęciu - użytkownik może jednocześnie przykładowo "wrzucić" do wyszukiwarki zdjęcie butów i plecaka. Następnie na podstawie charakterystycznych cech produktów sztuczna inteligencja wyszuka najbardziej podobne towary z dostępnych w sklepie.

– Użytkownik korzystający z wyszukiwania po obrazie po pierwsze chętniej, niż przy tradycyjnym wyszukiwaniu, dodaje produkty do koszyka, po drugie chętniej je kupuje. Visual search to kolejne ułatwienie procesu zakupowego, wyjście naprzeciw potrzebom naszych klientów i ich większego zaangażowania w świat CCC. Dzisiaj rządzi obraz i zamiast słów-kluczy, filtrów itp. często łatwiej jest po prostu dodać zdjęcie danego produktu, by znaleźć podobne modele oferowane przez CCC – mówi Michał Pachnik, Head of Ecommerce Campaigns & Mobile APP w CCC.

Nowa usługa jest już dostępna zarówno dla użytkowników korzystających z iPhone'ów, jak i smartfonów z systemem Android.

