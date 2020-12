CBOS: od września znacznie pogorszyły się notowania policji

fot. Wojciech Kryński / FORUM

Działalność Sejmu dobrze oceniło 24 proc., a źle - 63 proc. badanych; o pracach Senatu pozytywnie wypowiedziało się 31 proc. respondentów, a źle - 48 proc.; w porównaniu z poprzednim badaniem poprawiły się oceny prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego - wynika z sondażu CBOS.

Działalność Sejmu w badaniu przeprowadzonym na przełomie listopada i grudnia dobrze oceniło 24 proc. badanych (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do badania z pierwszej połowy listopada), źle - 63 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt. proc.); 13 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

Pozytywnie działanie Senatu oceniło 31 proc. respondentów (tyle samo, co w poprzednim badaniu), negatywnie - 48 proc. (spadek o 1 pkt. proc.); 21 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 pkt. proc.).

CBOS wskazuje, że lepsze niż przed miesiącem są oceny głowy państwa. 45 badanych (spadek o 7 pkt. proc.) źle oceniło prezydenturę Andrzeja Dudy, dobrze wypowiedziało się o niej 44 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.). 11 proc. respondentów, pytanych o ocenę pracy prezydenta, odpowiedziało: "trudno powiedzieć" (wzrost o 4 pkt. proc.).

Według CBOS po ubiegłomiesięcznym spektakularnym pogorszeniu notowań Trybunału Konstytucyjnego, obecnie obserwujemy pewną ich poprawę. Działalność Trybunału źle ocenia obecnie 50 proc. Polaków (spadek o 9 pkt. proc.), dobrze wypowiedziało się o niej 24 proc.(wzrost o 4 pkt. proc.). 26 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o 5 pkt. proc.).

Jednocześnie CBOS podkreśla, że od września znacznie pogorszyły się notowania policji, które są obecnie jednymi z najsłabszych w tej dekadzie. Pracę policji pozytywnie oceniło 58 proc. respondentów (spadek o 15 proc.), negatywnie - 29 proc. (wzrost o 12 proc.). Pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć".

CBOS zauważył też, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu tego roku znowu wyraźnie pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego. "Są one teraz najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni rejestrowaliśmy wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi" - czytamy. Źle o działalności Kościoła wypowiedziało się 47 proc. badanych (wzrost o 6 pkt. proc.), dobrze oceniło ją 41 proc. respondentów (spadek o 8 pkt. proc.). Pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć" .

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osób (w tym: 42,2 proc. metodą CAPI, 44,0 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).

Poprzednie badanie zrealizowano 5-15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. CATI i 14,6 proc metodą CAWI).(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

sdd/ par/