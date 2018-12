CBOS: Polacy niechętni do pracy za granicą

Co piąty pytany przez CBOS deklaruje, że ma doświadczenie pracy za granicą i jest to wynik podobny do rezultatów sprzed dwóch lat. Jednak zauważa się niewielki wzrost odsetka wyjeżdżających tylko raz, a spadek tych, którzy postanowili wyjechać dwa lub trzy razy w ciągu ostatnich kilku lat. Krajem docelowym są natomiast Niemcy lub Wielka Brytania.

20 proc. respondentów CBOS przyznaje, że ma za sobą doświadczenie pracy za granicą. Częściej taką odpowiedź deklarują mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze (od 18 do 40 lat). Większość z nich wyjechała za granicę po 2004 roku, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Wśród osób, które zdecydowały się na wyjazd w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 54 proc. pytanych zrobiło to raz, 15 proc. dwa razy, a 9 proc. trzy razy. 19 proc. zadeklarowało cztery i więcej wyjazdy w ciągu Prawie połowa badanych, którzy zdecydowali się na wyjazd, przebywała tam co najmniej kilka miesięcy.

- Wyniki tegoroczne są zbliżone do uzyskanych przed dwoma i czterema laty. Można jednak wskazać na pewien wzrost odsetka wyjeżdżających tylko raz, a spadek – wyjeżdżających dwa lub trzy razy. Może to świadczyć, że dla znacznej części Polaków wyjazd jest jednorazowym doświadczeniem; jeśli jednak zdecydują się na ponowną czasową emigrację, istnieje duża szansa, że będą powtarzać wyjazdy zarobkowe wielokrotnie - podają autorzy badania.

–

– podaje Antoni Głowacki w opracowaniu CBOS.

Najpopularniejszymi kierunkami emigracji zarobkowej pozostają niezmiennie Niemcy i Wielka Brytania. 29 proc. zapytanych wybrało Niemcy, a Zjednoczone Królestwo 27 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: Holandia (12 proc.) i inne kraje (9 proc.).Porównując uzyskane wyniki z danymi GUS warto zwrócić uwagę na konsekwentnie dość niską pozycję Irlandii w naszym rankingu docelowych kierunków wyjazdów zarobkowych. Tymczasem według szacunków GUS jest to jeden z głównych celów czasowej emigracji Polaków, porównywalny z Holandią. Ta rozbieżność może wskazywać na charakterystykę wyjazdów do tego państwa – w porównaniu z innymi krajami większa część wyjeżdżających nie wróciła do Polski

86 proc. respondentów nie jest zainteresowana wyjazdem za granicę. Wśród tych natomiast, którzy myślą o emigracji, głównym powodem są niskie zarobki w Polsce. Taką motywację wskazało 72 proc. zapytanych, więcej o 10 proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania.

Wśród państw, do których pytani chcieliby emigrować, na pierwszym miejscu pojawiły się Niemcy (41 proc.), następnie: Wielka Brytania (11 proc.), Stany Zjednoczone (9 proc.), Holandia i Norwegia - po 7 proc.

WSZ