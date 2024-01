CBA w Orlenie. Prokuratura odniosła się do sprawy

CBA weszło do Orlenu. Trwa przeszukanie pomieszczeń Obajtka; spółka nie potwierdza Najpierw polskie media nieoficjalnie podały, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do głównej siedziby PKN Orlen, a niedługo potem zostało to potwierdzone przez CBA. Ponoć trwa przeszukiwanie pomieszczeń zajmowanych przez najważniejsze osoby w spółce, w tym także przez prezesa Daniela Obajtka.