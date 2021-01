CBA: akt oskarżenia przeciwko urzędnikowi Ministerstwa Środowiska

CBA

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia m.in. przeciwko urzędnikowi Ministerstwa Środowiska. Śledztwo w tej sprawie prowadzili agenci CBA. Jarosław S. jest oskarżony o przestępstwa związane z doradztwem dotyczącym odlesienia gruntów - podało Biuro.

Jak czytamy w komunikacie, "prowadzone przez stołeczną Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłaniem dwóch aktów oskarżenia do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów oraz do Sądu Rejonowego w Legionowie".

CBA podało, że "jednym z aktów oskarżenia objęto pracownika Ministerstwa Środowiska, któremu zarzucono szereg przestępstw, w tym powoływania się na wpływy, przestępstwa przeciwko dokumentom oraz przekroczenie uprawnień, podczas realizowania czynności w zakresie doradztwa dotyczącego odlesienia gruntów". "Ponadto, w postępowaniu zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na wniesienie aktu oskarżenia wobec innej osoby, której zarzucono popełnienie przestępstw przeciwko dokumentom" - dodano.

W marcu 2019 r. Biuro informowało, że urzędnik Ministerstwa Środowiska Jarosław S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy. "Ustalenia śledczych wskazują, że urzędnik prowadził jednocześnie działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w sprawach odlesiania gruntów. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna podrabiał podpisy w postępowaniu administracyjnym, które dotyczyło procedury wycięcia drzew na prywatnych nieruchomościach. Agenci CBA przeszukali miejsce pracy i zamieszkania mężczyzny, a następnie przewieźli go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty" - napisano wówczas. (PAP)

dap/ itm/