CAB: ceny okien z tworzyw sztucznych spadły

Z aktualnego porównania ofert handlowych wynika, że od jesieni ubiegłego roku ceny okien z tworzyw sztucznych spadały i wróciły do poziomu z czerwca 2021 roku - informuje Centrum Analiz Branżowych (CAB).

"Początek roku to czas tradycyjnych promocji cenowych, zbierania kolejnych zamówień, budowania portfela na kolejny sezon budowlany. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w ofertach cenowych składanych w styczniu. Średnia cena, jaką oferowano w pierwszym miesiącu tego roku, wyniosła 550 zł/mkw. okna (tworzywowe, białe, o współczynniku przenikania ciepła Uw<1,0). Oznacza to, że cena była o 3,5 proc. niższa od tej jesiennej i zrównała się z ceną oferowaną w czerwcu 2021 roku" - poinformował PAP główny analityk Centrum Analiz Branżowych Maksymilian Miros.

Zwraca on uwagę, że rozpiętość cenowa ofert wahała się tym razem w przedziale 2000-2700 zł, a więc była mniejsza niż jesienią, kiedy to otrzymano wyceny wartości takiego samego zamówienia w wysokości od 2050 zł do 2900 zł. Radykalnemu skróceniu uległ również czas realizacji, gdyż zamówienie styczniowe najczęściej deklarowano dostarczyć po 4 tygodniach (asekuracyjnie czasami pisząc w ofercie o 4-5 tygodniach).

"Zauważalnym zjawiskiem w ofertowaniu jest mniej propozycji udzielenia rabatu – zaledwie kilka ofert zawierało taką informację" - stwierdził Miros.

Dodał, że już jesienna analiza rynku okien zakończyła się stwierdzeniem, że w najbliższych miesiącach nie powinniśmy się spodziewać dalszego wzrostu cen okien, bowiem w październiku widać było spowolnienie dynamiki ich wzrostu, a okres zimowy trend ten powinien zachować.

Analityk przypomniał, że punkty handlowe oferowały jesienią ceny na poziomie 570 zł/mkw. okna i było to zaledwie o 3,5 proc. więcej niż w połowie ub. roku. Charakterystyczne dla sytuacji jesiennej było wydłużanie terminu realizacji zamówień, niekiedy nawet powyżej 8 tygodni. Oznaczało to, że już w listopadzie portfele zamówień u producentów były wypełnione do końca roku.

Centrum Analiz Branżowych to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich.

CAB regularnie monitoruje sytuację na rynku stolarki i wysyła zapytania do punktów sprzedaży detalicznej z prośbą o wycenę konkretnego zestawu okien i drzwi balkonowych z białymi ramami i szkleniem trzyszybowym. Po każdej fali takiego badania otrzymuje kilkadziesiąt ofert, spośród których analizuje te, które spełniają określone kryteria.

Uwzględniany jest w nich współczynnik przenikania ciepła Uw<1,0, termin realizacji oraz szczegóły specyfikacji. Wyniki takiej analizy porównywane są z wynikami z wcześniejszego okresu. Analizowane są ceny detaliczne netto oferowane nabywcom indywidualnym. Nie są to ceny transakcyjne, gdyż nie uwzględniają ewentualnych upustów i rabatów.

autor: Łukasz Pawłowski