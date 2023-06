Były szef Audi skazany za oszustwo w procesie dotyczącym afery Dieselgate

DIESELGATE Były szef Audi chce przyznać się do winy Ekologia jedynie na papierze - Dieselgate to największa afera w motoryzacji w ostatnich latach. Były prezes niemieckiego producenta samochodów Audi, Rupert Stadler, chce przyznać się do winy w procesie o oszustwo związane z podawaniem emisji spalin i złożyć obszerne zeznania. Jeśli przyzna się do winy i zapłaci karę finansową oraz otrzyma wyrok w zawieszeniu. Stadler chce złożyć zeznanie za dwa tygodnie – informuje w środę portal dziennika „Welt”.