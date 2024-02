Poczta Polska jest w stanie logistycznie zapewnić obsługę wyborów korespondencyjnych, ale sposób, w jaki zaproponowano mi ich przeprowadzenie, był katastrofalny - zeznał przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych b. prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

We wtorek rozpoczęło się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych; tego dnia oprócz przesłuchania byłego prezesa Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego, przesłuchany zostanie też b. wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel.

Sypniewski pytany przez komisję o zastrzeżenia dotyczące przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych podkreślił, że wybory w trybie korespondencyjnym mogą zostać zorganizowane i Poczta Polska jest w stanie logistycznie zapewnić obsługę takich wyborów. "Jednak sposób, w jaki zaproponowano mi - jako prezesowi poczty, ale także całej firmie organizacji tych wyborów - w moim przekonaniu - był katastrofalny" - powiedział.

Sypniewski był również pytany o szczegóły jego spotkania z Marcinem Izdebskim, ówczesnym dyrektorem departamentu Ministerstwa Aktywów Państwowych. "Pan dyrektor Izdebski przyjechał do mnie do Poczty Polskiej, poinformował mnie, że przyjechał w imieniu wicepremiera Sasina i poinformował o tym, że zapadła decyzja o tym, aby przeprowadzić wybory w trybie korespondencyjnym i że ta decyzja dotyczy całości wyborów" - zaznaczył świadek.

Jak przekazał Sypniewski, wyraził wówczas opinię, że nie jest możliwe przeprowadzenie tych wyborów w takim trybie i poprosił o spotkanie z ówczesnym szefem MAP Jackiem Sasinem. Dodał, że dyrektor Izdebski poinformował go, że nie możliwości spotkania z szefem MAP i że jeśli chce, to może złożyć rezygnację.

B. prezes poczty powiedział, że po tej rozmowie podjął decyzję o rezygnacji, którą złożył 3 kwietnia 2020 r. "Później jak złożyłem już rezygnację, to zadzwonił do mnie wiceminister Artur Soboń i poprosił o rozmowę" - przekazał Sypniewski. Dodał, że Soboń poprosił go o opinię w sprawie przeprowadzenia tych wyborów.

"Powiedziałem - dobrze, że mogę przyjechać i przedstawić swoje zastrzeżenia, swoje opinie. Przedstawiłem wątpliwości, powiedziałem o praktycznie niemożliwości przeprowadzenia - moim zdaniem - wyborów w drugiej turze, o praktycznie niemożliwości przeprowadzenia wyborów za granicą, o potencjalnych problemach z drukiem" - mówił Sypniewski.

Soboń wezwany przed komisję śledczą, 19 stycznia oświadczył, że "w żadnym momencie wykonywania swoich obowiązków w ministerstwie aktywów państwowych nie nadzorował Poczty Polskiej". "Nie nadzorowałem także departamentów: budżetowego, prawnego ani departamentu wykonującego nadzór właścicielski wobec Poczty Polskiej. Na żadnym etapie przygotowań, nie uczestniczyłem w formalnych w obowiązkach związanych z przygotowaniem w wyborów korespondencyjnych" - powiedział.

"Nie brałem udziału w przygotowywaniu aktów prawnych, umów, decyzji administracyjnych, wzorów dokumentów czy decyzji o wyborze ofert przez Pocztę Polską" - dodał. "Nie mam tutaj żadnej wiedzy, tym bardziej z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się o moim wezwaniu przed wysoką komisję" - podkreślił. (PAP)

