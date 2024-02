Były prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło z zarzutami. "Od lat szukano na mnie haków"

Nowa definicja gwałtu. Do Sejmu wpłynął projekt Zmianę definicji i kategorii prawnej gwałtu z występku na zbrodnię zakłada poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który w środę wpłynął do Sejmu. W projekcie proponuje się też wyższe kary m.in. za doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej.