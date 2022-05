Były dyrektor Luwru oskarżony o nielegalny handel antykami i oszustwo

"Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda laureatem Złotej Palmy 75. festiwalu w Cannes

"Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda otrzymał w sobotę wieczorem Złotą Palmę 75. festiwalu filmowego w Cannes. Nagrodą jury doceniono ex aequo "IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "The Eight Mountains" Charlotte Vandermeersch i Felixa van Groeningena.