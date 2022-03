Były agent KGB komentuje długie stoły Putina. "On nie dopuszcza porażki"

Długie stoły, za którymi Putin przyjmuje swoich generałów i zagranicznych gości, stały się już bohaterami memów. Dlaczego każe on siedzieć w absurdalnie dalekiej odległości od siebie? To nie tylko ostrożność podczas pandemii, ale i zagranie socjotechniczne.

Zarówno prezydent Francji Emmanuel Macron, jak i kanclerz Olaf Scholz na spotkaniu z Władymirem Putinem siedzieli mniej więcej 6 metrów od niego na dwóch końcach wypolerowanego białego stołu. Według oficjalnej wersji zachodni politycy nie chcieli się poddać rosyjskiemu testowi na COVID-19, by Rosjanie nie weszli w posiadanie ich DNA. Podobnie wyglądało jego spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Czy szef resortu wpadł w niełaskę? Niekoniecznie. Po prostu wcześniej widział się on ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Lizz Truss, która 10 dni wcześniej zrobiła sobie test na koronawirusa i wyszedł on pozytywny. Ale... za stołami o podobnych rozmiarach przyjmowani są także generałowie, którzy raczej problemów z testami mieć nie powinni, a tłumaczenie Kremla, jakby była to polityka "ściśle zamkniętej bańki zdrowotnej" dla "władcy Rosji" staje się niewiarygodne.

Look at Putin’s table!! Putin has been isolated too long, contact with only few people. IF you have not heard his entire speeches to Russian people you really should. He’s crazy! Opinion | Why Putin needs to watch his back - The Washington Post https://t.co/aieL1IVFLY