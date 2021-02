Byli pracownicy Idea Banku bez premii

fot. Lukasz Dejnarowicz / FORUM

Na początku stycznia Bank Pekao przejął Idea Bank, a wraz z nim pracowników. Mimo że jest już początek lutego, pracownicy nadal nie mają informacji na temat wypłaty zaległych premii.

Do Redakcji Bankier.pl zgłosił się pracownik Idea Banku, który wskazał, że wszyscy pracownicy nie otrzymali wypłat premii za IV kwartał. "Zgodnie z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w 4. kw. premie powinny być wypłacone najpóźniej ostatniego dnia roboczego w kolejnym miesiącu po zakończonym kwartale. Nikt z nas nie otrzymał swojej premii. Nikt też nie udziela nam informacji, kto jest odpowiedzialny za nasze wynagrodzenia. Administrator Idea Banku w restrukturyzacji milczy, Pekao milczy. A pracownicy? Pracują za najniższą możliwą pensję", podaje pracownik obecnie już Banku Pekao.

Skierowaliśmy pytanie do biura prasowego, zapytaliśmy o to, czy pracownicy faktycznie nie otrzymali premii i kiedy mogą liczyć na wyrównanie wynagrodzeń. - Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy do Banku Pekao odpowiada Idea Bank S.A. w restrukturyzacji - odpowiada Karolina Maciaszek kierownik biura komunikacji korporacyjnej Banku Pekao.

Czy pracownicy otrzymują na bieżąco wyczerpujące informacje? - Jako Bank Pekao S.A. zapewniamy, że jesteśmy w bieżącym kontakcie z administratorem Idea Banku. Jesteśmy też w trakcie weryfikacji danych umożliwiających podjęcie decyzji o przyznaniu i wypłacie premii za okresy rozliczeniowe poprzedzające datę przejścia zakładu pracy zgodnie z zasadami, które obowiązywały w Idea Banku przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji. Po zakończeniu weryfikacji dane zostaną przekazane do Idea Banku w restrukturyzacji. Oczekujemy, że wszelkie świadczenia należne pracownikom zostaną wypłacone w terminach wynikających z powyższych zasad lub też z niewielkim opóźnieniem, wynikającym z procesu przymusowej restrukturyzacji. O zasadach odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed przejściem zakładu pracy, Bank Pekao na bieżąco informuje przedstawicieli pracowników - mówi w rozmowie z Bankier.pl Karolina Maciaszek.

Innego zdania była szefowa związku zawodowego "Dialog 2005" Alicja Jędrych, która w rozmowie z Bankier.pl tłumaczyła, że na podstawie postanowień art. 123 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym od dnia przejęcia za zobowiązania wobec przejmowanych pracowników będzie odpowiadał przejmujący Bank Pekao. – W przypadku przejścia zakładu pracy na mocy uchwały Zarządu BFG do innego podmiotu finansowego nie znajduje również zastosowania art. 23(1) § 3 K.p. lecz jest stosowany art. 124.1 ustawy o BFG, co oznacza, że dotychczasowy i nowy pracodawca przekazują informację, o której mowa w art. 23(1) § 3 Kodeksu pracy, niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym niż 2 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Zatem termin na przekazanie ważnej dla pracowników informacji został skrócony z 30 dni kodeksowych do dwóch dni z powodu zastosowania ustawy o BFG. Przy okazji pozbawiono związków zawodowych możliwości wynegocjowania warunków przejęcia pracowników, a takie uprawnienia wynikają z zapisów art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych – wyjaśniała Alicja Jędrych w rozmowie z Bankier.pl.

Pracownicy Idea Banku nie otrzymali aneksów do umów. Poprosiliśmy biuro prasowe Banku Pekao o wskazanie konkretnego terminu, w jakim to nastąpi. – Zgodnie z informacjami, które Bank Pekao S.A. od samego początku przekazywał pracownikom byłego Idea Banku, ujednolicone warunki zatrudnienia będą proponowane w lutym – podała Karolina Maciaszek.