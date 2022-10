Była partnerka Szojgu pozwała Litwę. Nie chce wyjeżdżać

Jelena Kaminskas, była kochanka ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i matka jego dziecka, pozwała litewski rząd. Chce odzyskać pozwolenie na stały pobyt. Wilno jest zaskoczone - w końcu jeszcze w sierpniu deklarowała, że chce wrócić do Rosji.

Jelena Kaminskas była stewardessą we flocie powietrznej resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych, na którego czele przez 21 lat stał żonaty Siergiej Szojgu. Tam też się poznali. Z ich związku urodziło się dwoje dzieci. Po rozstaniu Jelena, wówczas Szebunowa, przeprowadziła się na Litwę. Po kilku latach wyszła za mąż za biznesmena Adolfasa Kamiskasa, który przysposobił jej córkę. W ten sposób uzyskała ona w 2019 roku litewskie obywatelstwo.

Po inwazji Rosji na Ukrainę małżeństwo postanowiono wyjechać do Rosji. Wiosną tego roku uzyskali paszportu federacji, a w sierpniu - złożyli oficjalną deklarację, że chcą wyjechać z Litwy. Tym samym Jelena Kaminskas utraciła pozwolenie na stały pobyt.

Co więcej, litewski Departament bezpieczeństwa Państwowego uznał ją za osobę, której obecność może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego przez swoje powiązania z "rosyjskimi podmiotami".

Rosjanka odwołała się od decyzji, ale nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.

