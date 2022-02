Była członkini RPP Grażyna Ancyparowicz objęła funkcję doradcy prezesa NBP

Prezes NBP o inflacji, dalszych podwyżkach stóp i frankowcach

Podejmując decyzję o dalszym podnoszeniu stóp procentowych, NBP będzie brał pod uwagę to, by bezrobocie nie wzrosło znacząco, a wzrost gospodarczy nie został osłabiony - powiedział prezes NBP Adam Glapiński w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla portalu The Banker.