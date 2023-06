Była asystentka Adama Bielana wiceministrem w resorcie funduszy. Zastąpi Jacka Żalka

Polska wojenka z UE trwa. Kaczyński chce referendum o relokacji migrantów w UE "To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna" - grzmiał z sejmowej mównicy Jarosław Kaczyński odnośnie do planów relokacji migrantów w UE. Zapowiada zorganizowanie referendum w tej sprawie.