Była ambasador USA: Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla za pomoc ukraińskim uchodźcom

Europejscy politycy zaapelowali o nominowanie Zełenskiego do pokojowego Nobla

Grupa europejskich polityków zaapelowała do Norweskiego Komitetu Noblowskiego o ponowne otwarcie procedury zgłaszania kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla, co umożliwiłoby nominowanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.