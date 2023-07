Była agentka ubezpieczeniowa oskarżona o oszustwa na ponad 34 mln zł

Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej agentce ubezpieczeniowej Iwonie G. z Bełżyc (Lubelskie), która podejrzana jest o oszustwa wobec 300 swoich klientów na łączną kwotę ponad 34 mln zł. Za zarzucane jej czyny grozi do 10 lat więzienia.

fot. Virrage Images / / Shutterstock

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformowała PAP w poniedziałek prokurator Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Śledczy zarzucili podejrzanej Iwonie G. (wcześniej Iwona K.) m.in. szereg oszustw, pranie brudnych pieniędzy i podrabianie dokumentów, których miała dokonać w latach 2009-2016.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej ponad 400 zarzutów. Ustalono, że pokrzywdzonych zostało w tej sprawie ok. 300 osób prywatnych i 6 towarzystw ubezpieczeniowych" – powiedziała prokurator dodając, że akt oskarżenia liczy ponad 3 tys. stron. Łączna kwota, na jaką dokonano oszustw to ponad 34 mln zł.

Według ustaleń śledczych Iwona G. z Bełżyc zajmowała się doradztwem finansowym oraz świadczyła usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawierała z klientami umowy indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego.

"Oskarżona pobierała od pokrzywdzonych kwoty od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych. Część tych środków przeznaczała na opłacenie pierwszych składek, natomiast resztą kwoty dysponowała we własnym zakresie, wpłacając na rachunek bankowy. Za te środki nabywała m.in. nieruchomości, co świadczy o tym, że dążyła do ukrycia, że to mienie zostało zakupione ze środków pochodzących z popełnionych przestępstw" – wyjaśniła prok. Magdalena Naczas.

W trakcie śledztwa ustalono, że przy zawieraniu umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi podejrzana posługiwała się również podrobionymi umowami ubezpieczenia, które okazywała klientom.

Oskarżona Iwona G. przyznała się w prokuraturze do części zarzuconych czynów.

Grozi jej do 10 lat więzienia.

autorka: Gabriela Bogaczyk