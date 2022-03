Była IKEA, będzie IDEA. Rosja kradnie marki na potęgę

Coraz więcej międzynarodowych firm opuszcza Rosję w ramach sprzeciwu wobec inwazji na Ukrainę. Rosjanie grożą nacjonalizacją ich majątków i coraz częściej łamią prawa patentowe. Według portalu „Wirtualne Media” studio Luxorta-Service z Sankt-Petersburga złożyło wniosek o rejestrację logo IDEA w rosyjskim odpowiedniku urzędu patentowego Rospatent.

Na początku marca IKEA poinformowała o zamknięciu swoich sklepów na terytorium Federacji Rosyjskiej, co poskutkowało szturmem na punkty handlowe w ostatnim dniu ich otwarcia. Wraz z zamknięciem sklepów, wstrzymano też wszystkie dostawy.

W rosyjskim urzędzie patentowym studio Luxorta-Service z Sankt Petersburga złożyło wniosek o rejestrację logo łudząco podobnego do logo słynnej szwedzkiej marki. Zamiast IKEA mamy IDEA… i na tym różnice się kończą. Pomysłodawcą jest właściciel studia Luxorta-Service Konstantin Kukkoev.

#IKEA clone filed for registration with Rospatent

The new company will be called IDEA#Russia pic.twitter.com/dQVAIN15GU