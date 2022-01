Byczy początek roku na GPW. CD Projekt znów wart ponad 20 mld zł

/ CD Project

Inwestorzy powrócili do handlu na światowych giełdach. Stary rok żegnali w dobrych nastrojach i z takim samym nastawieniem przystąpili do handlu w nowym 2022 roku.

Zachowanie warszawskich indeksów z ostatniego tygodnia ubiegłego roku idealnie wpasowało się w oczekiwany scenariusz wzrostów w ramach „rajdu św. Mikołaja” i tradycyjnych zwyżek podczas ostatnich sesji w kalendarzu. Noworoczna przerwa nie wyhamowała impetu kupujących, którzy od samego rana przystąpili do handlu z silnym popytowym nastawieniem.

O ile w Azji na niektórych rynkach (m.in. Chiny, Japonia) jeszcze nie wznowiono sesji, o tyle w Europie (oprócz m.in. Londynu) handel na najważniejszych parkietach odbywał się już normalnie. Co więcej, CAC40 nowy rok rozpoczął od poprawienia niedawnych historycznych rekordów, a DAX zbliżał się do nich, rosnąc o ok. 1 proc. w ciągu dnia. Po południu wzrostowe otwarcie za oceanem domykało obraz sentymentu panującego na światowych rynkach.

W takich okolicznościach indeksy w Warszawie zanotowały wzrosty, choć ich skala w gronie największych spółek nieco słabła pod koniec dnia. Ostatnia godzina poderwała jednak lekko popytową stronę do walki o lepszy wynik. Na zakończenie poniedziałkowego handlu WIG20 zyskał 0,86 proc., WIG wzrósł o 1,13 proc. Dobre otwarcie mają za sobą spółki z dalszych linii. mWIG40 był wyżej o 1,72 proc., a sWIG80 po czwartej z rzędu wzrostowej sesji zakończył dzień 1,54 proc. nad kreską. Tym samym WIG140 znów zyskał 1,11 proc.

Na uwagę zasługuje także NCIndex reprezentujący NewConnect. Silnie zyskuje czwarty raz z rzędu (3,58 proc.), a od ponad rocznego minimum z końca grudnia zyskał już 11,5 proc. Obroty na WIG wyniosły nieco ponad 1 mld zł, z czego 800 mln przypadło na WIG20.

Sektorowo najlepiej poradzili sobie producenci gier (3,79 proc.) i branża budownictwa (2,76 proc.) Tylko indeksy producentów leków (- 0,45 proc.), spożywczy (- 1,05 proc.) oraz odzież (- 1,87 proc.) były w poniedziałek po podażowej stronie rynku. Wpływ na ten ostatni mogły mieć zapowiedzi w radio RMF ministra zdrowia o niewykluczonym kolejnym zamknięciu galerii handlowych.

Statystyka sesji była po stronie kupujących, którzy podnieśli ceny akcji 270 spółek. Spadki zaliczyły 79 spółki, a 43 cena się nie zmieniła.

W WIG20 od rana pierwsze skrzypce grały Allegro i CD Projekt, które do południa wymieniały się pozycją lidera wzrostów w koszyku. Po południu popyt na Allegro osłabł i ostatecznie spółka skończyła dzień o 1,39 proc. wyżej. Najwięcej zyskał CD Projekt (3,99 proc,), w kontekście którego zaczęły się pojawiać niepotwierdzone informacje w mediach społecznościowych o szczegółach nowych dodatków do „Cyberpunka” oraz aktualizacji na nowe konsole. Kurs testuje kolejny raz w ciągu ostatnich miesięcy psychologiczny poziom 200 zł. Dzięki temu wycena spółki znów przekroczyła 20 mld zł.

Wzrosły również notowania Orange (2,01 proc.), wszystkich banków, które czeka jutro kolejny dzień z posiedzeniem RPP i prawdopodobną kolejną podwyżką stóp procentowych. Pekao zyskało 2,17 proc., PKO BP 1,6 proc., a Santander 0,66 proc.

Zwyżki branży wydobywczej, energetycznej i paliwowej wzięły się ze wzrostów JSW (1,52 proc.), KGHM-u (0,43 proc.), PGE (1,39 proc.), Taurona (0,75 proc.) oraz PKN Orlen (1,10 proc.).

Mocniejszy od reszty spadek kursu zaliczyli LPP (-2,38 proc.), Dino (-1,36 proc.) i Asseco (-1,21 proc.). Natomiast spadki CCC, Lotosu i PGNiG były między -0,57 a -0,06 proc.

W drugiej linii na przeciwległych biegunach znalazły się Comarch (7,50 proc.), LiveChat (5,82 proc.) oraz DataWalk (-3,54 proc.) i Pepco (-3,14 proc.)

Wśród małych spółek najwięcej zyskał Getin Bank (10,77 proc.) i OAT (6,28 proc.), natomiast spadki najbardziej tracącego Bumechu wyniosły 2,79 proc. AutoPartner poprawił historyczne maksimum (4,93 proc.), a Żywiec (1,19 proc.) jest najwyżej od lipca 2019 r.

W sumie aż 11 spółek pobiło w poniedziłek swoje co najmniej roczne maksymalne ceny, a kursy 3 innych były najniżej od roku. To m.in. ACAutogaz, kóry po zaliczeniu 29 zł w ciągu sesji przez resztę dnia zyskiwał (4,67 proc.), a w czasie sesji podał szacunki wyników za 2021 r.

Z szerokiego rynku kolejny raz wyróżniły się akcje Yolo (32,35 proc.), w którego akcjonariacie następują intensywne zmiany. Z kolei o 9,85 proc. spadły akcje Invisty, która była jedną z najmocniej drożejących w 2021 r.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4331,82 0,78 1,02 6,17 21,93 0,78 DAX Niemcy 16020,73 0,86 1,68 6,1 16,78 0,86 CAC 40 Francja 7217,22 0,9 1,08 6,68 30,01 0,9 IBEX 35 Hiszpania 8761,2 0,54 2,31 5,49 8,52 0,54 FTSE MIB Włochy 27730,32 1,4 1,83 6,91 24,73 1,4 ASE Grecja 898,84 0,62 1,46 2,23 11,11 0,62 BUX Węgry 51924,62 2,37 4,35 0,89 23,49 2,37 PX Czechy 1416,32 -0,68 -0,46 3,93 37,89 -0,68 RTS INDEX (w USD) Rosja 1622,75 1,69 2,44 -1,4 16,96 1,69 BIST 100 Turcja 1926,66 3,71 1,56 0,85 30,47 3,71 WIG 20 Polska 2286,5 0,86 2,73 4,2 15,25 0,86 WIG Polska 70077,55 1,13 2,87 3,34 22,89 1,13 mWIG 40 Polska 5382,71 1,72 3,11 1,01 35,36 1,72 Źródło: PAP

Michał Kubicki