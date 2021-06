„Bycza” sesja na GPW. WIG (niemal) najwyżej w historii

fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / / FORUM

Czwartek na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem szerokich wzrostów. Indeksy pięły się na nowe maksima, a paliwa do wzrostów dostarczały przede wszystkim duże spółki, z bankami i odzieżówką na czele.

WIG20 zyskał dziś 1,76 proc., rosnąc do poziomu 2 273,11 pkt. Był to największy wzrost od sesji z 27 maja. Indeks blue chipów przebił ostatnio wyznaczone maksima i jest najwyżej od 31 lipca 2019 r.

Nieco skromniej, ale również w górę, poszły dziś indeksy mniejszych spółek – mWIG40 (0,91 proc.) i sWIG80 (0,88 proc.). Warto dodać, że indeks średnich spółek po raz pierwszy od początku 2018 r. przebił okrągły poziom 5000 pkt.

W centrum uwagi znajdował się dziś również WIG. Indeks szerokiego rynku zyskał 1,52 proc., rosnąc do 67 745,39 pkt. To najwyższy wynik na koniec sesji w historii indeksu, który wystartował 16 kwietnia 1991 r. od pułapu 1000 pkt (na GPW notowanych było wówczas zaledwie 5 spółek). Poprzedni rekord został ustanowiony w lipcu 2007 r. W trakcie dnia indeks, który bierze pod uwagę dywidendy (w przeciwieństwie do cenowych WIG20, mWIG40 czy sWIG80), znalazł się jeszcze wyżej, bo na poziomie 67 821,40 pkt.

Nie wystarczyło to jednak indeksowi do pobicia rekordu wszech czasów (uwzględniającego wartości w trakcie sesji), który 23 stycznia 2018 r. wyznaczony został na poziomie 67 933,05 pkt. Na tamten rekord WIG kazał czekać ponad 10 lat, choć warto przypomnieć, że zaraz potem indeks zawrócił ze szczytu. Obecnie giełdowe byki mają nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy, a WIG nie tylko zyska brakujące 0,28 proc., ale i pomknie dalej, w kierunku 70 000 pkt.

Banki i odzieżówka dały sygnał

W trakcie czwartkowej sesji paliwa głównym indeksom dostarczyły dziś banki, których subindeks zyskał dziś 2,56 proc. W gronie banków wyróżniały się m.in. Pekao (3,85 proc.), PKO BP (2,82 proc.), mBank (2,79 proc.) czy Getin (2,32 proc.).

„Podkładką” pod dzisiejsze wzrosty banków było stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dywidend spółek z tego sektora, które wynieść mogą 50-75 proc. zysku za 2020 r.

W WIG20 mocno błysnęły dziś akcje LPP. Odzieżowa spółka podrożała o 6,84 proc. do 12 340 zł, co jest najwyższym rezultatem nie tylko w historii całej spółki, ale i GPW (o powodach, dla których akcje LPP są tak nominalnie drogie pisaliśmy w tym artykule). Powodem dzisiejszej zwyżki dla LPP była publikacja wyników za I kwartał tego roku oraz klika informacji dotyczących planów spółki.

Największe obroty (155 mln zł) przypadły dziś na akcje Allegro, które zdrożały o 3,8 proc. W pierwszej dziesiątce najaktywniejszych spółek znalazło się Pepco (5,58 proc.), które do WIG20 nie należy (ale niewykluczone, że tam trafi). Niedawny debiutant również podzielił się z inwestorami wynikami i planami na przyszłość.

Wśród warszawskich blue chipów taniały dziś tylko trzy spółki – Cyfrowy Polsat (-0,27 proc.), PGE (-2,12 proc.) oraz Mercator (-4,02 proc.).

Na szerokim rynku warto było dziś zwrócić uwagę m.in. na Netię (16,11 proc.), która podrożała po tym, jak Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert na 14,2 proc. kapitału spółki. Wyraźnie w górę poszły dziś także akcje Ten Square Games (7,92 proc.) i ML System (7,46 proc.) czyli dwóch ubiegłorocznych bohaterów naszego cyklu „Tour de spółki”. Pierwsza spółka wczoraj poinformowała o decyzji WZA ws. dywidendy, natomiast druga ogłosiła wprowadzenie do obrotu urządzenie Covid Detector.