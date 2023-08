Burza czy wojna? Samolot czarterowy wleciał w ukraińską przestrzeń powietrzną

Lecący z Norwegii samolot czarterowy należący do linii BBN Airlines – łamiąc wprowadzony w związku z trwająca w kraju wojną zakaz – wleciał w przestrzeń powietrzną Ukrainy – poinformował w niedzielę portal Ukrainska Prawda.

fot. Go to Silver Ringvee's profile Silver Ringvee / / Unsplash

Do incydentu doszło pod koniec lipca, kiedy lecący do Antalyi samolot tureckiej firmy BBN Airlines napotkał burzę, która zmusiła pilotów do obrania alternatywnej trasy lotu. Na pokładzie samolotu znajdowało się 180 pasażerów.

“Rozumiemy zmartwienia wywołane tym zdarzeniem i zapewniamy, że aktywnie podejdziemy do zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości” – napisała w oświadczeniu turecka linia lotnicza.

Chociaż firma nie przyznała jednoznacznie, że samolot wleciał w przestrzeń powietrzną Ukrainy, taką trasę potwierdza portal Flightradar24. Samolot wleciał nad teren Ukrainy z Węgier, “spędził znaczną ilość czasu” nad południowo-zachodnią Ukrainą i dostał się nad obszar Rumunii.

BNN Airlines zapewniła, że wszczęła w sprawie wewnętrzne śledztwo.

Ze Lwowa Jakub Bawołek

jbw/ mms/