Bunt w Trybunale Konstytucyjnym? PiS znalazł rozwiązanie problemu

KRS kieruje do Trybunału Konstytucyjnego przepis o wyznaczaniu sędziów SN do innych izb Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała w czwartek o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisu mówiącego o wyznaczaniu przez I prezes SN sędziów tego sądu do orzekania w innych izbach - poinformował zespół prasowy KRS.