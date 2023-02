"Bunga bunga" bez wyroku. Sąd uniewinnił Silvio Berlusconiego

W Wenecji zakaz rozrzucania konfetti i kolorowych serpentyn z plastiku. Grozi do 500 euro grzywny

Władze Wenecji, gdzie od tygodnia trwa karnawał, wprowadziły w sobotę zakaz rozrzucania konfetti i kolorowych serpentyn z plastiku podczas zabaw. Za naruszenie tego przepisu grozi kara od 25 do 500 euro. To kolejne włoskie miasto, które postanowiło ograniczać zużycie plastikowych artykułów, przeznaczonych do zabawy. W kilku innych nie można puszczać balonów.