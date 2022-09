Bumech zawarł umowę na import węgla z RPA

Marszałek Senatu o sprowadzaniu węgla: to może być druga "afera respiratorowa"

Sprowadzanie z Indonezji po 2 tys. zł za tonę mułu węglowego, który w Polsce można kupić za 200 zł, rodzi pytanie, czy to nie druga "afera respiratorowa"? Według fachowców z 8 mln ton, które jeszcze nie dopłynęły do Polski, do spalania nada się ok. 1,5 mln tony; te działania będą wymagały wyjaśnienia - mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki.