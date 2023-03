Bumech chce wypłacić dywidendę za '22; znakiem zapytania podatek od nadmiarowych zysków

Grupa Bumech, która ma za sobą najlepszy rok w historii, chce wypłacić dywidendę - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Sutkowski. Prezes skłania się ku rekomendowaniu 4-8 zł dywidendy na akcję. Wskazuje jednak, że sytuacja na rynku jest zmienna, nie jest też jasna kwestia tzw. podatku od nadmiarowych zysków.

"Jesienią ubiegłego roku spółka wypłaciła dywidendę za 2021, naszą intencją jest, aby to samo zrealizowane zostało w 2023 roku. Jej wielkość zależeć będzie od ostatecznego wyniku za rok 2022, a także kondycji w jakiej spółka znajdować się będzie w 2023 roku" - powiedział PAP Biznes prezes Marcin Sutkowski.

Jak wskazał, obecna sytuacja na rynku surowców wydobywczych charakteryzuje się dużą dynamiką wydarzeń oraz zmiennością warunków prowadzenia działalności. Nie jest również jasna kwestia ostatecznych decyzji w sprawie dodatkowego opodatkowania sektora energetycznego i wydobywczego w związku z tzw. podatkiem od nadmiarowych zysków.

"W naszym przypadku środki z koniunktury roku 2022 zostały zainwestowane w zagwarantowanie długoletniego funkcjonowania PG Silesia, a kierunkowo w zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji. W związku z powyższym zarząd najprawdopodobniej zaproponuje szerszy niż zwykle zakres poziomu dywidendy. Osobiście optuję za zaproponowaniem 4-8 złotych na akcję, jednakże mogą pojawić się czynniki wpływające na jej poziom" - powiedział Sutkowski.

Z zysku netto za 2021 roku Bumech przeznaczył na dywidendę 14,5 mln zł, co dawało 1 zł dywidendy na akcję.

W polskim rządzie trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi podatku od nadmiarowych zysków, wynikającymi z rozporządzenia UE. Danina miałaby dotyczyć spółek z sektora górniczego i paliwowego.

Prezes Bumechu, właściciela kopalni Silesia, wskazuje, że do 2022 roku branża górnicza w Polsce przez szereg lat notowała gigantyczne straty.

"Niedoinwestowanie przemysłu wydobywczego oraz wynikający z tego brak prac przygotowawczych w kopalniach doprowadził tę branżę na skraj bankructwa. Sytuacja po lutym 2022 roku przyniosła czasowe odbicie i poprawę wyników finansowych, pojawiające się zyski, w przypadku kopalni Silesia, zostały natychmiast przeznaczone na realizację koniecznych inwestycji zapewniających stopniowe zwiększanie wydobycia węgla. Robimy to, aby zapewnić możliwość dostarczania naszym klientom węgla krajowego, a tym samym realizować założenia polityki uniezależniania się gospodarki od węgla wschodniego" - powiedział Sutkowski.

Jak zauważył, w ostatnim czasie już widać wyraźną korektę cen na rynkach międzynarodowych.

"To co Komisja uważa za +nadmiarowy zysk+ w przypadku naszej kopalni zostało zainwestowane w kilkuletnią perspektywę jej dalszego funkcjonowania i zapewnienia odbiorcom krajowym odpowiedniej ilości węgla krajowego w poszukiwanej przez nich jakości oraz w stabilnych cenach. Proponujemy, aby Komisja i polski ustawodawca dodał wyniki spółek za 5-7 lat i jeśli komuś wyjdzie plus, wtedy decydował o dodatkowym podatku. W naszym przypadku zawsze wychodzi minus" - powiedział prezes Bumechu.

Według wstępnych danych grupa Bumech miała w 2022 roku 1.112 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 160,3 proc. rdr. EBITDA szacowana jest na 562 mln zł, wyżej o 105,3 proc. rdr. EBIT wzrósł w 2022 roku o 110,3 proc. rdr do 455 mln zł.

"Szacunek wyniku finansowego grupy kapitałowej Bumech za rok 2022 jest wiernym opisem tego, co miało miejsce w branży górniczej w minionym roku. Bez wątpienia dla grupy Bumech był to najlepszy rok działalności i najlepsze zanotowane do tej pory wyniki, nawet pomimo faktu konieczności utworzenia dodatkowych rezerw. Jako grupa kapitałowa wykorzystaliśmy ten czas i koniunkturę, przede wszystkim, do konsolidacji grupy, przeprowadzenia reorganizacji systemu naszej pracy oraz przygotowania i uruchomienia inwestycji dających silne podstawy do stabilnej działalności grupy w ciągu najbliższych lat" - powiedział Sutkowski.

Jak poinformował, na wyniki IV kwartału wpływ miały odpisy.

"Możemy uznać czwarty kwartał za udany, w którym to uzyskaliśmy wynik niemal 110 mln zł brutto. Niestety spór z jednym z kontrahentów spowodował konieczność dokonania dodatkowych odpisów. Dlatego pokazujemy wynik brutto na poziomie około 80 mln zł. Naszym zdaniem sprawa jest irracjonalna, gdyż klient ten uznał nasze argumenty w trzech innych umowach, nie rozumiemy jego motywów" - powiedział.

"Pomimo tego, cały rok zakończyliśmy wynikiem EBITDA na poziomie ponad 560 mln złotych, zysk na działalności operacyjnej wyniósł zaś ponad 450 mln złotych. Wzrost jest więc ponad dwukrotny. W dużym stopniu zawdzięczamy go koniunkturze. W roku bieżącym będziemy musieli udowodnić, że umiemy zarabiać w nieco gorszych warunkach rynkowych" - dodał prezes Bumechu.

Sutkowski poinformował, że środki uzyskane w 2022 roku grupa wykorzystała przede wszystkim na spłatę układu, wypłatę dywidendy oraz duże inwestycje.

"Pozostała część jest naszą poduszką bezpieczeństwa. Myślimy intensywnie o potencjalnej integracji marż. W sytuacji stabilizacji sytuacji zewnętrznej, będziemy mogli skorzystać z posiadanych środków, nieznacznie tylko wspomagając się finansowaniem zewnętrznym. Cały czas obserwujemy i badamy potencjalne możliwości rozwoju i integracji marż" - powiedział prezes.(PAP Biznes)

