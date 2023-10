Bułgaria „pod wzmożonym nadzorem” śledczych od brudnych pieniędzy

"Mamy wolę, prawo i obowiązek". Premier o próbie stworzenia rządu PiS Jesteśmy zwycięską partią - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że PiS będzie próbował przekonać inne, mniejsze partie do swoich racji, by uzbierać co najmniej 230-kilka głosów.