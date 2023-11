Bułgaria bez niespodzianek na wyborach samorządowych. Dobre wyniki lewicy

BADANIE Chiny zmusiły setki tysięcy Ujgurów do pracy w fabrykach pod pretekstem kampanii redukcji ubóstwa Chińskie władze zmuszały setki tysięcy Ujgurów z Sinciangu do pracy w fabrykach z dala od swoich domów, usprawiedliwiając to kampanią redukcji ubóstwa i bezrobocia – oceniła amerykańska Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu (VOC), opisując nowe badanie dotyczące tego zagadnienia.