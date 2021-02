Bujak: Polska 4. największym dostawcą towarów do Niemiec

fot. Krystian Maj / FORUM

Polska jest 4. największym dostawcą towarów do Niemiec - poinformował we wtorek główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Podkreślił, że krajowi eksporterzy wykorzystali pandemię do zwiększenia udziałów na tamtejszym rynku, a na znaczeniu w niemieckim imporcie straciła m.in. Francja.

"Polska 4. największym dostawcą towarów do Niemiec. Krajowi eksporterzy wykorzystali pandemię do zwiększenia udziałów na niemieckim rynku. Francja, Holandia i Belgia straciły na znaczeniu w niemieckim imporcie" - napisał we wtorkowym wpisie na Twitterze Bujak.

Ekonomista odniósł się w ten sposób do danych PKO Research, z których wynika, że Polska "pnie się w hierarchii najważniejszych dostawców towarów do Niemiec".

"W 2020 nasi eksporterzy wyprzedzili Francję i zostali 4. głównym dostawcą towarów do Niemiec, odpowiadając za 5,7 proc. niemieckiego importu" - wskazano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

