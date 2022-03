Buffett w końcu na dużych zakupach. Obserwował cel przez 60 lat

fot. Rick Wilking / / Reuters

Berkshire Hathaway zamierza przejąć firmę ubezpieczeniową Alleghany. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to największa od 2016 r. akwizycja wehikułu inwestycyjnego Warrena Buffetta.

W ostatnich latach Warren Buffett narzekał na brak atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, a jego wehikuł gromadził potężne ilości gotówki. Na koniec ubiegłego roku Berkshire dysponowało blisko 150 mld dol. płynnych środków.

Teraz w końcu "wyrocznia z Omaha" znalazła godny cel. Na przejęcie Alleghany zamierza wyłożyć 11,6 mld dol. - ponad 25 proc. więcej, niż spółka była wyceniana przez rynek na zamknięciu piątkowych notowań. Transakcja ma zostać dopięta do końca roku. Alleghany ma teraz niecały miesiąc, żeby znaleźć lepszą ofertę.

Aby znaleźć większą inwestycję, wehikułu Buffetta trzeba by się cofnąć do 2016 r., gdy Berkshire nabyło Precision Castparts za 37 mld dol. Ostatnio inwestor wyłożył kilka miliardów na zakup udziałów w Occidental Petroleum, spółki z sektora naftowego.

W portfelu Berkshire są już inni ubezpieczyciele - Geico czy General Re. Sama Alleghany bywała nazywa "małym Berkshire", gromadząc w portfolio, obok biznesu ubezpieczeniowego, również producenta stali, zabawek i firmę świadczącą usługi pogrzebowe.

"Berkshire będzie perfekcyjnym, trwałym domem dla Alleghany, firmy, którą obserwowałem przez 60 lat" – stwierdził Warren Buffett. "Przez 85 lat rodzina Kirby wykreowała biznes, który jest bliźniaczo podobny do Berkshire Hathaway" – dodał.

W tym roku Berkshire imponuje wzrostem notowań na tle słabszego niż w ostatnich latach amerykańskiego rynku. Kapitalizacja spółki wzrosła o ponad 15 proc., zbliżając się do 800 mld dol. Wehikuł Buffetta jest obecnie 7. najwyżej wycenianą przez rynek spółką publiczną świata.

Po ogłoszeniu informacji o zamiarze przejęcia notowania Berkshire skoczyły o przeszło 2 proc., a Alleghany - poszybowały o blisko 25 proc., zamykając poniedziałkową sesję na poziomie niespełna 845 dolarów za akcję, podczas gdy Buffett zamierza zapłacić 848 dolarów za akcję.

Na koniec ubiegłego roku Berkshire Hathaway miał w portfelu inwestycyjnym akcje 41 spółek giełdowych o łącznej wartości rynkowej bliskiej 330 mld dol. Prawie połowę stanowiły walory Apple. Do konglomeratu należą również m.in. ubezpieczyciel Geico, producent baterii Duracell, firma odzieżowa Fruit of the Loom, spółka kolejowa BNSF czy sieć restauracji Dairy Queen.

MKa