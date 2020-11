Buffett śpi na gotówce

fot. SCOTT MORGAN / Reuters

145,7 mld dol. gotówki, jej ekwiwalentów i amerykańskich bonów skarbowych jest w posiadaniu Berkshire Hathaway, holdingu kontrolowanego przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta. W III kwartale spółka przeznaczyła rekordowe 9 mld dol. na skup akcji własnych.

W minionym kwartale Berkshire zanotował 30,1 mld dol. zysku, o ponad 80 proc. więcej niż przed rokiem. Portfel inwestycyjny spuchł o 25 mld dol., m.in. dzięki wzrostom akcji Apple'a, American Express czy Bank of America. Spadł za to zysk operacyjny spółki - do 5,5 mld dol. z 8,1 mld dol. rok temu. Konglomeratowi ciążył przede wszystkim biznes ubezpieczeniowy.

W minionym kwartale wehikuł Buffetta w końcu był bardziej aktywny, inwestując m.in. w firmę oferującą usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, spółkę energetyczną, japońskich gigantów handlu, producenta złota czy Bank of America. Przeznaczył również rekordowe 9 mld dol. na skup akcji własnych.

W efekcie nieznacznie zmniejszył się "stan konta" Berkshire. Na koniec września spółka miała 145,7 mld dol. gotówki, jej ekwiwalentów i amerykańskich bonów skarbowych, o niespełna miliard mniej niż 3 miesiące wcześniej.

/ Bankier.pl

Do holdingu Berkshire Hathaway należą m.in. ubezpieczyciel Geico, producent baterii Duracell, spółka odzieżowa Fruit of the Loom i sieć restauracji Dairy Queen. Firma Buffetta ma w portfelu także udziały w Coca-Coli, Apple, Wells Fargo, IBM czy American Express. Z kapitalizacją blisko 500 mld dol. jest w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych spółek publicznych na świecie.

Akcje Berkshire Hathaway są notowane o niemal 8 proc. niżej niż na koniec ubiegłego roku, tymczasem S&P500 znajduje się blisko 10 proc. wyżej niż ponad 10 miesięcy temu. W ujęciu od końca czerwca spółka Buffeta poszła jednak w górę mocniej niż indeks, w samym III kwartale zyskując niemal 20 proc. wobec niespełna 10 proc. S&P500.

/ Bloomberg

Warren Buffett to jeden z najbardziej znanych inwestorów, a także jeden z najbogatszych ludzi świata - Bloomberg wycenia jego majątek na 79,1 mld dol., co plasuje go na 9. miejscu na świecie. Przekształcił Berkshire Hathaway z bankrutującego podmiotu działającego w branży tekstylnej w inwestycyjny holding. Znany jest ze swoich złotych myśli, np.: „Zasada numer jeden: nigdy nie trać pieniędzy. Zasada numer dwa: nigdy nie zapominaj o zasadzie numer jeden”. Jego sylwetka została przedstawiona w filmie dokumentalnym „Być jak Warren Buffett”. Inwestor już w latach młodości był matematycznym geniuszem, a w czasie wolnym bawił się liczbami i zaczytywał w „Almanachu światowym” oraz książkach w rodzaju „Tysiąc sposobów na zarobienie tysiąca dolarów”.

Maciej Kalwasiński